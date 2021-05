| Arteterapeuta – Insegnante certificata in Metodo Caviardage® – leader nella relazione d’aiuto e nella didattica scolastica| Fotografa – Arteterapeuta – Insegnante certificata in Metodo Caviardage®

“Il Metodo Caviardage® è un Metodo di scrittura poetica che aiuta a scrivere poesie e pensieri attraverso un processo ben definito ed un gran numero di tecniche e strategie, non partendo da una pagina bianca ma da testi già scritti: pagine strappate da libri da macero, articoli di giornali e riviste, ma anche testi in formato digitale.” Tina Festa creatrice del Metodo Caviardage®

Il CORSO BASE ha come obiettivo principale quello di condurre il partecipante a conoscere e ad apprendere il processo del Metodo Caviardage® sperimentando personalmente le tecniche attraverso momenti teorici ed esercitazioni guidate per poter dedicarsi in maniera autonoma e consapevole dopo il corso. Il corso base è un modulo che comprende sia contenuti teorici che attività laboratoriali.

Il programma dettagliato sarà inviato ai partecipanti dopo l’iscrizione.

ATTESTATO:

Al termine del Corso, verrà rilasciato un attestato ufficiale.

COSTO:

€ 75,00 (in fase di iscrizione saranno inviate coordinate per il pagamento)

ISCRIZIONI:

Per informazioni e iscrizioni

elenaurzi@tiscali.it – carlacantore4@gmail.com; telefono: 348 2774207

IL MANUALE

Trovare la poesia nascosta

https://www.caviardage.it/manuale-libro-tina-festa…/

OFFERTA FORMATIVA:

L’apprendimento frutto del Corso Base è finalizzato alla pratica personale.

Per l’utilizzo e l’applicazione del Metodo Caviardage® in ambito professionale, sarà poi necessario frequentare un Corso di Primo Livello nella didattica scolastica o nella relazione d’aiuto.

La frequenza di un Corso Base consente di proseguire il percorso formativo ed è propedeutica alla formazione di I livello e al corso intensivo per Formatori in Metodologia Caviardage di Matera.

PIATTAFORMA:

Zoom