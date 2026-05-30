Aperte due strutture nei Sassi di Matera: la Porta dei Parchi e il Giardino del Silenzio.

“Prende ufficialmente il via la gestione della Porta dei Parchi e del Giardino del Silenzio, i due spazi realizzati dall’Ente Parco della Murgia Materana per valorizzare il patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della Basilicata nel cuore dei Sassi di Matera.” E’ quanto si annuncia con una nota in cui si specifica che “La Porta dei Parchi, ospitata nel Palazzotto del Casale in Via Casale, è il nuovo centro multimediale dedicato alla scoperta dei cinque grandi parchi lucani: Parco della Murgia Materana, Parco di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane, Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, Parco del Vulture e Parco Nazionale del Pollino. Attraverso realtà digitale, installazioni interattive, ologrammi, percorsi sensoriali e teatro ottico d’avanguardia, il visitatore può vivere un’esperienza immersiva alla scoperta della biodiversità e dei paesaggi della regione. Il Giardino del Silenzio, situato in Vico Sant’Agostino, rappresenta invece uno spazio dedicato alla quiete, alla contemplazione e all’incontro. Recuperato e restituito alla comunità, il giardino offre un luogo di aggregazione e benessere dove natura, paesaggio e relazioni umane trovano un punto di equilibrio nel cuore della città storica. Su impulso della Regione Basilicata, l’Ente Parco della Murgia Materana ha ideato e realizzato i due interventi come elementi strategici per rafforzare la connessione tra Matera e il sistema delle aree protette lucane, promuovendo nuove forme di fruizione del territorio e di turismo sostenibile. La gestione delle due strutture è affidata al consorzio La Città Essenziale, associato a Confcooperative Basilicata, capofila del raggruppamento risultato aggiudicatario del bando promosso dall’Ente Parco della Murgia Materana. La Porta dei Parchi promuoverà i cinque parchi lucani anche grazie al partenariato delle cooperative che hanno già dato adesione in fase di candidatura, sempre aderenti a Confcooperative Basilicata. La Porta dei Parchi e il Giardino del Silenzio saranno aperti tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18.“

«L’avvio della gestione della Porta dei Parchi e del Giardino del Silenzio segna un momento significativo nella strategia di valorizzazione e connessione delle nostre aree protette», così l’assessora all’Ambiente e Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello che spiega: «Si concretizza così un progetto che mette in rete le straordinarie peculiarità naturalistiche e storiche del nostro territorio, offrendo ai visitatori e alla comunità strumenti innovativi di conoscenza e spazi di vivibilità urbana. Integrare l’esperienza immersiva della biodiversità lucana nel contesto unico dei Sassi di Matera rappresenta un modello virtuoso di promozione e di turismo sostenibile. Il ringraziamento del Dipartimento va all’Ente Parco per la visione e la realizzazione dell’opera, e a Confcooperative Basilicata per l’impegno assunto nella gestione di due presidi che arricchiscono l’offerta culturale e l’infrastruttura verde della nostra regione». «L’avvio della gestione della Porta dei Parchi e del Giardino del Silenzio rappresenta un passaggio importante per rendere pienamente fruibili due luoghi che raccontano il rapporto tra Matera, la natura e il territorio lucano – dichiara il presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana, Giovanni Mianulli –. Da un lato un centro innovativo dedicato ai parchi della Basilicata, dall’altro uno spazio di incontro e contemplazione restituito alla comunità. Due progetti diversi ma complementari, pensati per valorizzare il patrimonio ambientale e culturale della nostra regione». «Assumiamo questa gestione con grande senso di responsabilità – afferma il presidente del Consorzio La Città Essenziale, Giuseppe Bruno -. Il nostro obiettivo è garantire servizi di qualità, accoglienza e promozione, contribuendo a trasformare questi luoghi in punti di riferimento per cittadini e visitatori e in strumenti concreti di valorizzazione del territorio».