Una casa su tre ruote con spazio cucina, camera da letto, spazio relax in tour nel mondo alla velocità di crociera di un Ape a trazione rumorosa,benzina, diesel tra i 500 e i 700 centimetri cubici. E’ il Rickshaw run annuale che sta preparando mezzi e uomini in vista della prova in India, da Cochin nel Kerala fino al Rahjastan. E lì le sollecitazioni su motore, ammortizzatori e carrozzerie sono a prova di meccanico da trovare nella baraonda del traffico e di una economia di formiche che lavorano senza sosta. Angelo Stagno, architetto materano residente a Vienna prossimo ai 30 anni.., ”vespazzurro”promotore e fondatore del Vespa e Apeclub nella città dei Sassi ci allega alcuni scatti- lunghi i percorsi del www.Rushlane.com di modelli a tre ruote davvero esemplari nella livrea senape. Uguale nè più nè meno a un altro, partito qualche anno fa da via Lupo Protospata per l’Apenstrasse di Wien (Austria) e restaurato in maniera esemplare da amici lucani.: wünsche dir eine gute reise…