Ape Max 9 quintali pronto per Pistoia. Ce n’è uno anche a Matera…

Angelo Stagno ci informa che l’ E-Ape Max “9 quintali” (ex Ape Diesel) partito da Vienna ha ultimato con successo la sua seconda tappa da Kufstein a Rovereto, dove è stato festeggiato. Del resto ha cominciato un’altra vita, come ci ricorda il nostro appassionato materano del marchio Vespa. Giunto nella Cittadina trentina da cui era stato acquistato, senza motore, presso l’ Officina del Sig. Luigi Frisinghelli, Presidente e conservatore del Registro Storico Vespa italiano nonché membro del Comitato Direttivo di Vespa Club d’ Italia, l’ E-Ape Max “9 quintali” è stato accolto con plauso all’ APEritivo del GLORIA, classico ritrovo del sodalizio vespistico roveretano e trentino della vigilia pasquale.



Il viaggio di E-Ape Max – ci informa Angelo, componenti di Vespazzurri Ape Team Austria – continuerà a fine maggio, nel fine settimana di Pentecoste, con la terza ed ultima tappa da Rovereto a Grosseto, percorrendo la Strada Statale 12 dell’ Abetone e del Brennero fino a Pistoia ed ulteriormente verso Sud in direzione di Siena con la Strada Statale 2 “Via Cassia”. Per la cronaca a Matera è ancora circolante, al rione Piccianello, un Ape da 9 quintali con motore diesel. E’ il mezzo di trasporto di un anziano muratore. E va che è una meraviglia…



I DATI TECNICI DELL’APE ELETTRICO

L’ E-Ape Max è allestito con un motore elettrico da 9 KW montato su assale richiede un tempo di ricarica di circa 3,5 – 4 ore da 0 a 100 per un costo di 7-9 euro a ricarica e per un’ autonomia di 75 e fino a 95 Km, a secondo dellS temperatura ambientale, grado di umidità e pendenza del percorso. Velocità media di 45 – 55 Km/h in massima silenziosità ed in assenza di vibraziIONI se non quelle connesse alle irregolarità del manto stradale ed ai discreti ammortizzatori del veicolo.





Il precedente servizio