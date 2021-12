Un esempio concreto di come la sostenibilità si faccia con i fatti e con tanta volontà di imboccare la rotta giusta. E’ il caso di un APe calessino made in Matera approdato, come abbiamo riportato in altri servizi, a Vienna grazie al concittadino architetto Angelo Stagno e al desiderio di appassionati locali di possedere un ‘genio’ della creatività italiana. E così dal restauro totale, eliminando la ruggine della carrozzeria e quella del motore e degli impianti, il gioiellino , come abbiamo riportato nel servizio del giugno scorso https://giornalemio.it/ambiente/ape-calessino-sostenibile-un-esempio-da-vienna/ ,è venuto fuori tra un gelato artigianale e l’altro e i raduni ”Vespeis” della capitale austriaca. Finita? Non ancora perchè sui temi della mobilità sostenibile nell’ex regno degli asburgo la questione è sentita e applicata in città, a casa, in strada, nelle aziende. E allora anche il nostro signor Ape, herr Ape ” Calessino” (kutsche) Piaggio ha dovuto dire addio al motore a scoppio. Shh, silenzio. E’ l’unico suono che si può sentire. Una metamorfosi pubblicata, a firma di Angelo, sul numero 52 del ”Vespista” e con un servizio con testo e foto sulla nuova vita di un Ape materano che ha lasciato agli eredi materani l’invito a fare altrettanto. Pistaaaa….Naturalmente ci sono anche le vespe elettriche austriache come riporta il numero 35-2021 della rivista ” Motomobil ” – Vespa E- Oldies. Una traccia materana anche qui.