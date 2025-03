Anziano finisce fuori strada allo scalo di Ferrandina. Salvato dai Vigili del Fuoco

Meno male come è andata…per un uomo di 74 anni di Ferrandina( Matera) che è finito fuori strada, mentre percorreva in auto un tratto di strada in disuso in prossimità dalla galleria dello scalo ferroviario. La vettura si è ribaltata e l’uomo è rimasto incastrato nelle lamiere, dalle quali è stato liberato dai vigili del fuoco. E’ stato trasportato in ospedale a Matera per le cure del caso.



L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

alle ore 17:30 di oggi, venerdì 14 marzo 2025, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ferrandina (MT) è intervenuta in soccorso di un uomo di 74 anni di origini ferrandinesi, che con la sua vettura, una Renault Kangoo di colore giallo, è accidentalmente finito fuori strada.

Il malcapitato era rimasto incastrato nelle lamiere della vettura ribaltata mentre percorreva il tratto di strada, ormai in disuso, nelle vicinanze della galleria che dallo scalo ferroviario collega il paese di Ferrandina.



I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno trasportato l’uomo presso il nosocomio materano Madonna delle Grazie, con codice giallo.

Sul luogo dell’incidente anche la pattuglia dei Carabinieri.