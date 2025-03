Anziani, occhio alle truffe e diffidate degli sconosciuti. Incontro ad Altamura

Ormai è un problema costante, quotidiano. Con le cronache che annoverano casi di nonni, genitori , parenti, che hanno superato gli ”anta” e vengono raggirati dai furbi di turno. Così la telefonata di un finto maresciallo dei Carabinieri, di un avvocato o del pacco da pagare, servono a carpire la buona fede delle persone anziani, chiedendo soldi per persone care in difficoltà, che si sono messe nei guai e rischiano la galera. Situazioni che vanno evitate, contrastare confidandosi con persone vicine, famigliari per verificare se sono vere quelle richieste di aiuto o, ancora meglio, contattando Polizia,Carabinieri, le forze dell’ordine. Ad Altamura come riporta la locandina , se ne parlerà mercoledì 2 aprile presso l’Università popolare della terza età ”Leonardo Barnaba” alle 18.00 presso l’auditorium Simone Viti Maino . Relazionerà Vito Cicirelli, presidente del Rotary club di Altamura e Gravina e commissario capo della Polizia di Stato a riposo. L’intervento sarà preceduti dai saluti di Marina Angelastro, presidente dell’Università Popolare, del vice sindaco di Altamura Angela Miglionico, del presidente di ”Auxilium” Evangelista Tragni Matacchieri e di Lucrezia Dininni, assistenza sociale di ”Auxilium”