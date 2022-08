Anziani in forma dopo la colonia estiva a Ginosa Marina

Che squadra! Viene da esclamare e con una età complessiva che ammonta a vari millenni. Per loro il Comune di Ginosa (Taranto) ha messo a disposizione due bus per una colonia alla Marina di Ginosa che, ricordiamo è Bandiera Blu, che farà bene alla salute. Tanto iodio, come si diceva un tempo, per qualcuno sabbiature, vitamina ”D” e una bella nuotata. Il segreto per restare in forma, con una bibita fresca e, presumiamo, balli in spiaggia. L’amministrazione comunale ringrazia quanti hanno partecipato, anche sul piano organizzativo, e con un investimento contenuto e speso bene per tanti anziani, che meritano di andare in vacanza…Da ripetere.



GINOSA, CONCLUSA COLONIA ESTIVA ANZIANI. ASS. SANSOLINO:

“TRA I SERVIZI IMPORTANTI PER NON FARLI SENTIRE MAI SOLI’’

Per 80 anziani si è da poco conclusa la colonia estiva durata 20 giorni, dal 5 luglio al 30 luglio, dal lunedì al venerdì. Due i pullman messi a disposizione per poter garantire questo servizio fortemente voluto dall’Amministrazione, specialmente dopo il lungo periodo pandemico di chiusura ed isolamento. Garantita, inoltre, anche la colonia estiva per 40 minori, a conclusione di un anno di attività ludico-ricreative.

