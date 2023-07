Anziana turista in panne sulla Murgia. Siamo alle solite…

…Senza controlli e una preventiva informazione(quelle sui social sono come acqua sul marmo)segnaleremo il verificarsi di incidenti e malori con l’intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere malcapitati e sciagurati che si avventurano , senza le dovute precauzioni, lungo il percorso che da Porta Pistola- nel Sasso Barisano- porta al Parco rupestre attraverso la passerella in legno. Questa volta è toccato a una turista straniera di 70 anni (che era in compagnia del marito) soccorsa dal 115, e in una giornata proibitiva con temperature intorno a 40 gradi. E allora ritorniamo alla carenza di sempre. Lungo il percorso servono operatori per informare e verificare se gli escursionisti sono attrezzati e sono nelle condizioni per oltrepassare la passerella e impegnarsi nel percorso. RIcordiamo la dabbenaggine di un turista, caduto durante l’escursione in ciabatte da spiaggia… Qualche frattura e contusione. Stessa storia per una signora con zatteroni. Mah. Tutti in passerella…Ci sta, ma con tanta irresponsabilità.

foto di repertorio

L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 12.15 la squadra dei Vigili del Fuoco di Matera è intervenuta in soccorso di una turista settantenne avventuratasi in una escursione al ponte di legno (detto Ponte Tibetano) a ridosso di Porta Pistola, nei rioni Sassi.La malcapitata, colta da malore, non riusciva a risalire al piano.La squadra sul posto, con la collaborazione del personale del 118, in questi minuti sta aiutando la signora, che deambula a fatica, a risalire sulla piazza.Intervenuti sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale per la gestione della pubblica sicurezza necessaria per allontanare i numerosi curiosi affacciati a seguire le operazioni di salvataggio.