Anzi, cerimonia di premiazione del concorso di poesie “innANZItutto”

Si svolgerà sabato 13 agosto, alle ore 18,00, in Piazza Dante Alighieri di Anzi, la cerimonia di premiazione della quarta edizione del concorso di poesie “innANZItutto- versi in vernacolo e poesia nel borgo” organizzato dall’Associazione Culturale “L’Alternativa”, riguardante opere poetiche sia in italiano che espresse in qualsiasi dialetto d’Italia, con forma e metrica letteraria a scelta.

In tale circostanza saranno resi noti i vincitori delle due sezioni in concorso e saranno attribuiti i vari premi ai concorrenti, che declameranno le opere da loro composte.

Il concorso poetico “innANZItutto” si avvale del patrocinio culturale di WikiPoesia, l’enciclopedia poetica italiana, e del Comune di Anzi.