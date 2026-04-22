Tanta incredulità, commozione, parole di stima e di gratitudine, lacrime e applausi per l’ultimo saluto, presso la chiesa di Maria Santissima Annunziata del rione Piccianello, al collega e amico Antonio Mutasci nel giorno che sarebbe dovuto essere per festeggiare la promozione della sua Invicta nella Eccellenza del calcio lucano. E i colori biancazzurri, con il suo cognome stampato su una maglia, insieme ad altre che ne ricoprivano il feretro, ne hanno contrassegnato la vita di giornalista sportivo e il ricordo che in tanti, dalla tribuna stampa, alle redazioni, agli spalti continueranno – come hanno fatto i tifosi- a ripetere ”Antonio, sempre con noi”. Una frase che amava ripetere quando non mancava di ricordare il suo maestro Renato Carpentieri (https://giornalemio.it/cronaca/ciao-antoniogrande-cuore-di-simpatia-e-di-sport/) con quel traguardo raggiunto della intitolazione dello stadio al borgo La Martella. E ce ne sarà una anche per Antonio, ne siamo certi, allo Stadio “XXI Settembre-Franco Salerno”, quando saranno ultimati i lavori di riqualificazione. Ci saranno tempi e modo per farlo. Amici, la Squadra, colleghi, cittadini sono vicini alla famiglia, alla moglie, in un momento difficile, segnato da sentimenti diversi -come hanno ricordato in chiesa don Biagio e sua sorella maggiore- per quanto Antonio avrebbe ancora potuto dare, ma strappato troppo presto alla vita come accaduto in precedenza alla figlioletta Benedetta. Ciao Antonio, Sempre con noi…nei cuori e allo stadio.

