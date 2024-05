Antonio, sei di Matera se…vieni a bere al fontanino

L’invito d’obbligo è rivolto al buon cittadino Serravezza, che aveva segnalato la cosa con la consueta sequenza di “Perchè?”, rimasti tali. E la risposta è arrivata a stretto giro con la sostituzione dell’ugello e il ripristino del gettito d’acqua al ”fontanino” in marmo di san Domenico, all’angolo tra via San Biagio e piazza Vittorio Veneto. L”acqua ha attirato tutti: cittadini, turisti e anche qualche volatile di passaggio. Una attenzione periodica all’igiene di quella fonte d’acqua,pertanto, non guasta…