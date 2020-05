Province nel limbo, tra riforme, controriforme e referendum equivoci come quello del 2016 bocciato sonoramente dagli italiani, che hanno lasciato le cose come stavano- anzi aggravandole- e con eredità normativa che hanno riguardato dipendenti ed ex dipendenti. La storia di Antonio Raucci, che abbiamo trattato in altri servizi https://giornalemio.it/politica/pensioni-e-colpi-bassi-la-carica-dei-1000-per-nicola-raucci, meritano di essere riproposti tra i tanti paradossi del BelPaese, con la giustizia che arriverà chissà quando. La popolare e graffiante trasmissione di Rai Tre‘’Report’’, condotta dall’ottimo Sigfrido Ranucci, alla guida di uno staff di giornalisti, che non molla mai, è l’occasione per ritornare sull’argomento. A partire da lunedì 4 maggio, ore 21.20, giornata di riapertura della fase 2 da coronavirus e con una puntata tematica sulle Province. C’è chi le vuole abolire, chi le ha riformate e chi non sa che pesci prendere, in attesa che il legislatore faccia chiarezza. Ma ne dubitiamo: maggioranze eterogenee dal corto respiro e poi si vota sempre, con lo stesso sistema elettorale. Le Riforme? Lasciamo perdere.La lettera che Antonio Raucci scrive alla redazione di Report è un auspicio che sul suo caso si apra uno spiraglio. E non è il solo a chiedere giustizia..

LA LETTERA DI ANTONIO RAUCCI

Gentile Sigfrido Ranucci, vorrei portare alla sua attenzione la mia testimonianza sull’argomento: situazione delle province che tratterà nella trasmissione del 4 maggio 2020.

A parte ogni altro motivo di criticità della legge Del Rio sul riordino delle province, vorrei focalizzare l’attenzione sul mancato pagamento del TFS ai dipendenti delle province licenziati in attuazione di tale legge.

Gli ex dipendenti licenziati dalle province nel 2015 con 38 anni di contributi versati e 62 anni di età, mandati in pensione prima di avere i requisiti previsti dalla legge Fornero, avranno il TFS dopo 6 anni dal licenziamento. Per questi lavoratori un diritto è stato soffocato, il diritto al trattamento di fine servizio. Un diritto del lavoro che nasce all’inizio del rapporto, matura mese dopo mese in una vita lavorativa, una somma di denaro esigibile a fine rapporto di lavoro che può migliorare la qualità della vita nella parte finale della sua esistenza, quando la salute psico-fisica di una persona diviene naturalmente più precaria.

Ho fatto ricorso al Giudice del Lavoro di Matera perché dichiari “ la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all’art. 2, comma 11, lett. a), n. 2 del D.L. n. 95/2012”, che rimanda il pagamento del TFS dei dipendenti delle province licenziati e collocati in pensione in deroga alla legge Fornero a quando matureranno i requisiti in ai sensi della stessa legge, cioè fino a 6 anni dopo il licenziamento, e perché rimetta gli atti alla Corte Costituzionale affinchè dichiari la illegittimità costituzionale degli articoli contestati, riconoscendo così il diritto acquisito dai dipendenti delle provincie in questione al pagamento del TFS a fine rapporto di lavoro ……..e non a fine vita.

Il giudice del lavoro nell’udienza del 2 ottobre 2017 ha rigettato il ricorso.

Secondo il giudice, quindi, non sussiste la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate al fine di emettere l’ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costizionale.

Ho impugnato la sentenza alla Corte d’Appello di Potenza che con sentenza n. 24 del 19.3.2019 ha confermato il giudizio di primo grado.

Ho presentato ricorso alla Corte di Cassazione in data 02.9.2019 che non ha nemmeno calendarizzato la data della prima udienza che potrà tenersi anche diversi anni dopo, per cui oltre a non vedermi riconosciuto il diritto al TFS alla cessazione del rapporto di lavoro, mi vedo negato anche il diritto a un processo in tempi ragionevoli .

Gentile dott. Ranucci le sarò sinceramente grato se vorrà far cenno a questa ingiustizia nella sua trasmissione e se vorrà magari darmi un suggerimento su una possibile azione futura.

Augurandole buon lavoro e buona vita, e ringraziandola per quanto vorrà fare, porgo cordiali saluti.

Antonio Raucci .

Lettera inviata. Siamo certi che la redazione di Report ne terrà conto nei tempi e nei modi che riterrà opportuni.

