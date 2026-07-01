Antonio da Irsina vince 50 mila euro ad Affari tuoi….ma ne aveva 300 mila.

Aveva ragione l’amica di famiglia Giada a raccomandargli il numero due. Infatti, proprio in quel pacco che la sorte gli aveva dato in dote e che aveva conservato sino alla fine c’era il massimo della vincita possibile ad Affari tuoi: 300 mila euro. Però, Antonio da Irsina (Matera) tra il certo e l’incerto, quando è giunto al terz’ultimo pacco da svelare (1 euro-10 mila euro e 300 mila euro), ha deciso -con non poca sofferenza (ammette che avrebbe voluto giocare ancora)- di accettare l’offerta del “dottore” di 50 mila euro. Nonostante i dubbi della moglie Carmen che l’accompagnava in studio. Carmen che si fidava molto della premonizione dell’amica Giada che gli aveva raccomandato quel numero due, proprio quello che avevano loro. Ma oramai il dato era tratto e quando si è proseguito, per pura formalità, dovendoli aprire tutti i pacchi rimanenti, è uscito per primo il pacco con 10 mila euro. Quindi rimanendo in gioco il blu da un euro e il rosso da 300 mila euro. Condizione che gli sarebbe valsa una offerta da almeno 100 mila euro. E poi, l’amara sorpresa finale: quando ha aperto il suo pacco n.2, che conteneva proprio i 300 mila euro. Peccato. Sebbene la scelta fatta da Antonio in quel momento è stata saggia rispetto al rischio di tornare a casa a mani vuote. Ma, purtroppo, come si dice…..chi non risica non rosica. E con il senno del poi, forse un pochino di coraggio bisognava averlo per puntare al massimo. Comunque con la vincita conseguita….Antonio (che di professione fa l’incastonatore, insieme al padre e al fratello) e Carmen riusciranno a fare anche il tanto sospirato viaggio di nozze, magari in Africa.

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