Antonio Calbi: un lucano a Parigi per promuovere la cultura italiana

La notizia circola da ore, sebbene -al momento in cui scriviamo- sui siti ufficiali non risulti ancora, ma sembra oramai certo che al già nutrito e prestigioso curriculum del geniale lucano Antonio Calbi (classe 1963) si aggiungerà la nomina di direttore dell’Istituto italiano di Cultura a Parigi. Nessuna sorpresa per chi ne apprezza le qualità da tempo. Quelle, purtroppo, snobbate nella sua terra, a cominciare dall’avventura di Matera 2019 intorno a cui comunque non era venuto a mancare il suo appassionato contributo. In quegli anni aveva persino acquisito una parte di un palazzotto nella piazza principale del suo paese d’origine, San Mauro Forte (anche se tecnicamente i parti avvenivano nell’Ospedale di Tricarico o in quello di Stigliano), a cui per qualche tempo fornì un saggio delle sue qualificate proposte artistiche e delle sue notevoli relazioni personali (tutti ricordano l’ospitata dell’ex presidente interista Moratti). Era chiaro l’intento di rinsaldare radici ed offrirsi al suo territorio di origine. Ma poi non è andata così. E da par suo ha continuato -nemo profheta in patria- ad inanellare incarichi in tutte le altre parti dello stivale. Negli ultimi anni Sovrintendente a Siracusa, nel mentre era ancora direttore artistico del Teatro di Roma. Anche allora, come previsto dallo Statuto della Fondazione Inda (Istituto Nazionale del Dramma Antico), fu scelto dalla rosa di tre nomi selezionati dal Consiglio di Amministrazione che aveva raccolto le candidature attraverso una procedura con evidenza pubblica e nominato dall’allora Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Alberto Bonisoli.

Ed anche in quest’ultima nomina, il suo nome è stato scelto tra diverse candidature (la giornalista Maria Latella, Marco Delogu, direttore del Palaexpo di Roma, il costumista Gianluca Falaschi, la sua) e da una terna finale che comprendeva: lui stesso, Grazia Quaroni, direttrice della Fondation Cartier e il compositore Nicola Sani. Dunque, Antonio Calbi, su indicazione del ministro degli Esteri, è chiamato ad impegnarsi a promuovere la cultura italiana in quella Francia che non a caso, nel maggio 2015, lo nominò Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Ci tornerà per lavorarci a lungo, con base nell’Istituto Italiano di Cultura che ha sede nel cuore del faubourg Saint-Germain, in un “hôtel particulier” della fine del ‘700, costruito dall’architetto Legrand, già prima dimora di Monsieur de Talleyrand e poi sede del Ministero degli Affari Esteri francese dal 1794 al 1821.

Un nuovo prestigioso incarico dunque per Antonio Calbi che, laureato in semiologia dello spettacolo presso l’Università di Bologna, ha acquisito nel tempo un profilo difficile da inquadrare in modo univoco e che spazia da manager culturale e dello spettacolo, a critico teatrale (ha collaborato con “la Repubblica” e Radio Rai, ricevendo per tre volte il Premio della Critica Teatrale e nel 2010 il Premio Iseo Jazz) nonchè studioso delle arti sceniche. Ma si è occupato anche di pedagogia (ha lavorato presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano ed ha insegnato in università, accademie, scuole), nonchè di design e architettura (è stato redattore di “Ottagono” e ha collaborato con “Abitare”). Numerose anche le pubblicazioni da lui curate, Italy for Rwanda 1994-2000 (T90 edizioni, 2004); Architettura & Teatro – Spazio, progetto e arti sceniche (con Daniele Abbado e Silvia Milesi, il Saggiatore, 2007); Milano città e spettacolo – teatro danza musica cinema e dintorni (AIM Sassi, 2011; per Feltrinelli ha curato Il teatro scolpito di Arnaldo Pomodoro (in collaborazione con la Fondazione Arnaldo Pomodoro; 2012). E scusate se è poco. Che dire ad Antonio. Un in bocca al lupo e….ad maiora semper!

Ecco a seguire le congratulazioni del Presidente della Giunta regionale di Basilicata Vito Bardi: “Esprimo grande soddisfazione per la nomina di Antonio Calbi a direttore dell’istituto italiano di Cultura di Parigi, ente del ministero degli Affari Esteri incaricato di promuovere la lingua e la cultura italiana. Un prestigioso ruolo che Calbi, lucano di origine, sono sicuro ricoprirà con dedizione e competenza, frutto di una straordinaria esperienza professionale in ambito culturale, per rinsaldare i legami culturali fra i due Paesi. Buon lavoro.”

Del Sindaco di Matera, Domenico Bennardi che “esprime vivo compiacimento e congratulazioni ad Antonio Calbi, 60 anni lucano di San Mauro Forte, nominato ieri direttore dell’Istituto italiano di cultura di Parigi, ente del ministero degli Affari esteri incaricato di promuovere la lingua e la cultura italiana. Un ruolo di prestigio che rappresenta l’ennesimo riconoscimento al talento di un grande studioso materano”. Si tratta dell’istituto guidato in passato da ciclopi del teatro come Giorgio Ferrara e Guido Davico Bonino. Calbi è stato indicato dal ministro degli Esteri, che lo ha preferito alla giornalista Maria Latella, a Marco Delogu, direttore del Palaexpo di Roma e al costumista Gianluca Falaschi, scegliendolo nella triade di nomi finale, composta anche da Grazia Quaroni, direttrice della Fondation Cartier, e il compositore Nicola Sani”.

Sulla pagina ufficiale del Comune di San Mauro Forte si legge in un post: “È difficile trattenere l’emozione. Il nostro concittadino Antonio Calbi è diventato il direttore DELL’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI PARIGI un ruolo internazionale, lui, il sammaurese Antonio si è imposto tra le tante figure in lizza per un posto simile. Antonio diffonderà la cultura italiana a Parigi, un ruolo prestigioso e sensazionale. Antonio, da San Mauro, alla conquista culturale di uno dei paesi più importanti d’Europa.

Auguri direttore “