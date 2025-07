Antonio Braia neo Governatore del Distretto 2120 di Puglia e Basilicata del Rotary

Antonio Braia è il nuovo Governatore del Distretto 2120 di Puglia e Basilicata del Rotary International. Imprenditore materano e Cavaliere della Repubblica, Antonio Braia, 55 anni, è alla guida dell’azienda di famiglia Brecav, specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di accensione per il settore automotive.

Fondatore della Business School Bi3, ha una serie di incarichi istituzionali: è anche Vicepresidente Nazionale di Confindustria Piccola con delega al Capitale Umano e Formazione e Presidente Vicario di Confindustria Basilicata e Presidente del Cluster Tecnologico dell’Automotive Lucano.

Entrato nel Rotary nel 2009, è stato Presidente del Club di Matera nel 2016-‘17, ha ricoperto vari incarichi distrettuali, tra cui quelli di Assistente del Governatore e Presidente di alcune Commissioni, è stato relatore in congressi distrettuali. E’ Benefattore della Fondazione Rotary del Rotary International ed è stato insignito delle onorificenze rotariane Paul Harris Fellow e dell’Avenues of Service Award.

“Condivido – ha affermato il neo Governatore nella sua prima dichiarazione – con forte orgoglio italiano e grande piacere l’elezione, dopo 25 anni, di un Italiano alla guida di oltre 1.400.000 soci Rotariani di tutto il mondo: Francesco Arezzo del Rotary Club di Ragusa, è il Presidente internazionale del Rotary International e sono davvero onorato di poter costruire e vivere insieme ai Presidenti dei 60 Club di Puglia e Basilicata e al caro Francesco il nostro anno di servizio. Naturalmente,

massima attenzione è rivolta ai nostri giovani (Rotaractiani coordinati da Giuseppe De Fini e Interactiani, ragazzi 12-18 anni, coordinati da Vito Silvestris) che insieme alle Commissioni Distrettuali preposte organizzeranno iniziative con rinnovato spirito di servizio verso chi ha più bisogno”. “L’anno Rotariano 2025-’26 – ha proseguito Braia – sarà caratterizzato dalla parola ‘Insieme’. Lavoreremo sul protagonismo dei 2500 soci Rotariani di Puglia e Basilicata per progettare e mettere a valore i tanti service rotariani destinati alle nostre comunità. Come sempre, il 1° luglio si è tenuto il tradizionale omaggio al Milite ignoto presso l’Altare della Patria – da parte dei 14 Governatori dei Rotary Distretto Italia alla presenza del Presidente Internazionale, Francesco Arezzo – con la deposizione di una corona di alloro al Sacello del Milite Ignoto. Poi, nel pomeriggio, la conferenza presso la sala stampa della Camera dei Deputati per la presentazione di un progetto sulle terapie digitali promosso in partnership dall’Intergruppo parlamentare sulla Sanità digitale, dai 14 Governatori e da alcune Università”.

“Negli scorsi otto mesi di intensa preparazione ai servizio – ha sottolineato Antonio Braia – abbiamo ospitato nel nostro Distretto esponenti del Rotary International, come Massimo Ballotta e Alain van de Poel, che ci hanno ispirato sui grandi temi dei valori fondativi, sulle vie di azioni per una Leadership di qualità per cooptare soci di qualità. Abbiamo approfondito il concetto ‘valore del dono’, dal proprio tempo a favore degli altri, ovvero le ore Rotariane, al contributo fattivo per sensibilizzare contributi liberali e donazioni. Siamo una squadra, dove la forza sono le persone, i

nostri soci. Lavoreremo su tre direttrici fondamentali: fare del bene, essere al servizio delle comunità e rafforzare i valori fondativi del Rotary: Leadership, Service, Amicizia, Diversità e Integrità. Lo faremo con Innovazione e costruendo Partnership.

Siamo ‘volontari’ orgogliosamente rotariani. Perché il Rotary è ciò che facciamo ed è ciò che siamo. Siamo una squadra, dove la forza sono le persone, i nostri soci.

“Il nostro Presidente Internazionale Francesco Arezzo, – ha ricordato il nuovo Governatore di Puglia e Basilicata – rendendoci fortemente orgogliosi, con il messaggio presidenziale 2025-’26 ‘Uniti per Fare del Bene’, ha voluto sollecitare i Rotariani ad essere una forza di unità in un mondo sempre più diviso da politica, geografia e ideologia. Attraverso i progetti di service, il Rotary riunisce persone di

ogni provenienza, etnia, religione e professione, nella missione comune di fare del bene nelle loro comunità”.

Il Governatore Braia ha infine annunciato l’evento Distrettuale ‘ConCerto – Tutti insieme per i bambini del Medioriente’ che si svolgerà il prossimo 10 luglio al Circolo Tennis Bari. L’obiettivo, in linea con i valori Rotariani vuole essere anche un messaggio di Pace, punta alla raccolta di fondi per acquistare, grazie al sostegno della Rotary Foundation, due incubatrici da donare al Caritas Baby Hospital di Bethlehem. “E’ un evento importante, dal forte carattere simbolico – conclude Braia

– aperto alla Comunità nel suo insieme, non solo ai Rotariani, perché per ‘fare del bene’ e cambiare in meglio il corso di una storia presente segnata dalle guerre, bisogna essere in tanti e tutti insieme muovere nella direzione che porta alla convivenza tra i Popoli e alla Pace. We are one!”.

