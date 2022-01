“Ora abbiamo un vaccino che all’inizio è stato sviluppato per un ceppo d’origine, che funziona contro tutte le varianti“. E’ quanto ha affermato questa sera Anthony Fauci -l’autorevole virologo statunitense consigliere della Casa Bianca per la lotta alla pandemia- nell’intervista rilasciata alla trasmissione “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio su Rai 3. Ora, ha aggiunto “bisogna vaccinare la gente con il vaccino che abbiamo, in questo modo c’è una protezione generale” e non dobbiamo “andare a cacciare ogni singola variante, ci stiamo dando da fare per avere un vaccino contro il coronavirus universale“. E con riferimento alle terapie in arrivo ha detto che “È un errore gravissimo pensare che se c’è una cura non ci si vaccina, è sempre meglio prevenire un’infezione“. Per quanto riguarda i più piccoli assicura che: “Non c’è motivo per non vaccinare i bimbi, funziona è efficace ed è sicuro“.

Ma comunque ha invitato a tenere alta l’attenzione. Per Fauci le mutazioni della variante Omicron sono un’arma a doppio taglio: “Ci sarà un’esposizione per tutti, se non un contagio, nel prossimo anno. Ma la cosa importante è che se si è vaccinati la propensione agli esiti gravi è estremamente bassa“. E infatti le statistiche dicono che : “I ricoveri rispetto ai casi totali sono nettamente inferiori rispetto alla variante Delta“. E se “Questa diffusione così veloce del virus non significa che l’esito sia grave, dobbiamo stare attenti visto il volume delle persone contagiate, perchè anche se una piccola frazione sarà ricoverata, resta il pericolo di sovraccarico del sistema ospedaliero“.

Infine, rispetto alla prospettiva ha detto: “Se ci fermiamo con Omicron e non ci saranno altre varianti, bene. Ma non c’è nessuna garanzia, dobbiamo stare attenti“. L’obiettivo è “arrivare a un punto in cui la gravità della malattia sia talmente bassa da non avere impatto“, per cui “speriamo di poter abbassare questo livello di replicazione virale, ma dobbiamo essere pronti all’insorgenza di nuove varianti“. Insomma : “Non c’è nessuna garanzia, per questo è importante la sorveglianza“.