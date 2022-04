L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera, d’intesa con l’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata, sezione di Matera, promuove il progetto ANTARES, corso formativo gratuito per i proprietari di animali.

L’iniziativa è volta all’educazione, al rispetto e al possesso responsabile dei nostri animali da compagnia. Molto spesso gli insuccessi educativi e le problematiche comportamentali degli amici a quattro zampe, sono, nella quasi totalità dei casi, da addebitare ad errori umani.

Il corso che si svolgerà nei giorni 13, 20 e 27 maggio p.v. presso la Sede dell’Istituto Zooprofilattico di Matera, in Via della Tecnica, zona Paip, dalle ore 15.00 alle 17.00, coinvolgerà Medici Veterinari che metteranno a disposizione le loro conoscenze per migliorare il rapporto uomo-animale, comprendendo le esigenze e i bisogni dei nostri amici a quattro zampe.

Numerosi i temi che verranno trattati. Si va dalla prima accoglienza del cucciolo, al comportamento, comunicazione uomo-animale, convivenza, per terminare con le malattie infettive trasmissibili e non all’uomo, fino ai reati commessi nei loro confronti.

Al termine dei tre incontri verrà rilasciato un attestato.

Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo reperibile presso gli Ambulatori dei Medici Veterinari della città o sul sito dell’Ordine dei Medici Veterinari: www.veterinarimatera.it e inoltrarlo via whatsapp al numero 348 037 1636 entro lunedì 3 maggio del c.a.

Il numero di partecipati al corso gratuito è fissato ad un massimo di 35 persone. Qualora dovessero iscriversi più persone rispetto al numero suindicato, sarà allestito un ulteriore corso nel prossimo autunno.

Si ricorda che, in linea con l’ultimo decreto del Consiglio dei Ministri, l’accesso alla sede dell’incontro sarà consentito solo a coloro che sono in possesso di green pass rafforzato (super green pass per vaccinati o guariti) oltre a ciò, è obbligatorio per tutti i partecipanti l’utilizzo della mascherina FFP2.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al proprio Medico Veterinario di fiducia, o contattare la segreteria dell’Ordine il martedì e il giovedì, dalle ore 15.30 alle 17.30.

INFO: www.veterinarimatera.it info@veterinarimatera.it Mob. +39 348 037 1636