Ansi Matera premia l’onestà. Un valore per i giovani da coltivare

Trova portafogli con danaro e documento e non ci pensa un attimo a recarsi dai Carabinieri per rintracciare il proprietario. Un episodio di altri tempi. Ma la gente onesta c’è ancora, come l’ottuagenario sergente dell’esercito in pensione Gennaro Dubla che è stato premiato, come riporta la foto, dal presidente della sezione materana dell’Associazione nazionale sottufficiali d’Italia Mario Miglionico. Ed è giusto che le buone notizie, gli esempi di onestà,abbiano risalto non solo per un giorno. Non sarebbe male se l’Ansi, con il prossimo anno scolastico, porti tra i ragazzi i valori di corretti stili di vita, che quanti hanno indossato la divisa, ricoprendo ruoli di responsabilità, hanno coltivato nel solco dei valori della Costituzione repubblicana.



IL COMUNICATO STAMPA

Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia

Sezione di Matera

Piazza Sedile 6-8 – 75100 Matera

MATERA, 4 giugno 2026 – Nella suggestiva cornice della città dei Sassi, si è vissuta una

giornata densa di profondo orgoglio istituzionale e straordinario valore umano per

l’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia. La sezione ANSI di Matera si è riunita per

celebrare solennemente un gesto che va ben oltre la semplice quotidianità, trasformandosi

in una limpida e potente testimonianza di altissimo senso civico, onestà e assoluta

rettitudine morale.

L’evento si inserisce in un momento storico particolarmente significativo per l’Associazione,

che lo scorso 30 maggio ha celebrato gli 80 anni dalla sua fondazione. Per festeggiare

questo straordinario traguardo, sono previsti una serie di eventi che coinvolgeranno

attivamente le istituzioni, il mondo militare e la società civile, confermando il ruolo centrale

dell’ANSI nella promozione della legalità e della cittadinanza attiva.

Il protagonista di questa lodevole

vicenda è il socio materano Gennaro

Dubla (Sergente dell’Esercito in

quiescenza) il quale, nei mesi scorsi, ha

rinvenuto un portafoglio smarrito che

custodiva al suo interno documenti

personali e la somma in contanti di 220

euro. Guidato da un radicato senso del

dovere, Dubla si è recato

immediatamente presso la locale

stazione dei Carabinieri per consegnare

il portafoglio intatto, permettendo così

all’Arma di rintracciare rapidamente il

proprietario.

Questo limpido esempio di virtù è stato

celebrato dai vertici

dell’associazione. Il Presidente

Nazionale dell’ANSI, il Cav. Dott.

Gaetano Ruocco, ha voluto tributare

personalmente un solenne Diploma di

Merito al socio Gennaro Dubla,

Da sinistra: Gennaro Dubla, il socio premiato e Mario Miglionico,

Presidente della Sezione di Matera durante la consegna del

Diploma di Merito

formalizzato nella prestigiosa pergamena presidenziale. Non potendo partecipare di

persona alla cerimonia, il Presidente Ruocco ha conferito formale delega per la consegna

manuale della pergamena al Dott. Gaetano Blasi (M.O. GdF in servizio), nella sua duplice

veste di Consigliere Nazionale ANSI e Vicepresidente della sezione di Matera, e al

Presidente della sezione locale Mario Miglionico (Sergente della Marina Militare in

quiescenza).

Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia

Sezione di Matera

Piazza Sedile 6-8 – 75100 Matera

Nel corso della cerimonia, il Consigliere Nazionale Dott. Gaetano Blasi ha espresso la più

profonda gratitudine a nome di tutta la dirigenza, sottolineando come sia proprio attraverso

queste azioni concrete che si promuove la cultura della legalità nel quotidiano. Blasi ha

rimarcato come vedere tali valori tradotti in realtà sul territorio elevi Gennaro Dubla a

cittadino esemplare e a vero punto di riferimento per l’intera comunità.

A fargli eco, con parole cariche di stima, è stato il Presidente della sezione ANSI di Matera,

Mario Miglionico, il quale ha evidenziato il forte impatto che questo gesto esercita sulla

comunità locale. Miglionico ha spiegato che, in un momento in cui spesso emergono solo

gli episodi negativi, la condotta del socio brilla come un faro di speranza e di assoluta

integrità per tutta la città di Matera, aggiungendo che un tale atto di onestà fa onore alla

storia dell’associazione, alle divise e alla nostra terra.

La cerimonia si è conclusa tra i calorosi applausi di tutti i presenti, con la consegna della

pergamena presidenziale ANSI che rimarrà per sempre a testimonianza di come l’onestà e

l’altruismo restino i pilastri fondamentali e insostituibili su cui edificare una società migliore.

Per ulteriori informazioni e contatti stampa:

• Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia – Sezione di Matera

• Telefono: 3394820637 Presidente Mario Miglionico

3498435929 Vicepresidente Dott. Gaetano Blasi

• Email: ansimatera@sottufficiali-ansi.it

• Sito Web: www.sottufficiali-ansi.it