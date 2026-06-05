Ansi Matera premia l’onestà. Un valore per i giovani da coltivare

Trova portafogli con danaro e documento e non ci pensa un attimo a recarsi dai Carabinieri per rintracciare il proprietario. Un episodio di altri tempi. Ma la gente onesta c’è ancora, come l’ottuagenario sergente dell’esercito in pensione Gennaro Dubla che è stato premiato, come riporta la foto, dal presidente della sezione materana dell’Associazione nazionale sottufficiali d’Italia Mario Miglionico. Ed è giusto che le buone notizie, gli esempi di onestà,abbiano risalto non solo per un giorno. Non sarebbe male se l’Ansi, con il prossimo anno scolastico, porti tra i ragazzi i valori di corretti stili di vita, che quanti hanno indossato la divisa, ricoprendo ruoli di responsabilità, hanno coltivato nel solco dei valori della Costituzione repubblicana.
IL COMUNICATO STAMPA
Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia
Sezione di Matera
Piazza Sedile 6-8 – 75100 Matera
MATERA, 4 giugno 2026 – Nella suggestiva cornice della città dei Sassi, si è vissuta una
giornata densa di profondo orgoglio istituzionale e straordinario valore umano per
l’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia. La sezione ANSI di Matera si è riunita per
celebrare solennemente un gesto che va ben oltre la semplice quotidianità, trasformandosi
in una limpida e potente testimonianza di altissimo senso civico, onestà e assoluta
rettitudine morale.
L’evento si inserisce in un momento storico particolarmente significativo per l’Associazione,
che lo scorso 30 maggio ha celebrato gli 80 anni dalla sua fondazione. Per festeggiare
questo straordinario traguardo, sono previsti una serie di eventi che coinvolgeranno
attivamente le istituzioni, il mondo militare e la società civile, confermando il ruolo centrale
dell’ANSI nella promozione della legalità e della cittadinanza attiva.
Il protagonista di questa lodevole
vicenda è il socio materano Gennaro
Dubla (Sergente dell’Esercito in
quiescenza) il quale, nei mesi scorsi, ha
rinvenuto un portafoglio smarrito che
custodiva al suo interno documenti
personali e la somma in contanti di 220
euro. Guidato da un radicato senso del
dovere, Dubla si è recato
immediatamente presso la locale
stazione dei Carabinieri per consegnare
il portafoglio intatto, permettendo così
all’Arma di rintracciare rapidamente il
proprietario.
Questo limpido esempio di virtù è stato
celebrato dai vertici
dell’associazione. Il Presidente
Nazionale dell’ANSI, il Cav. Dott.
Gaetano Ruocco, ha voluto tributare
personalmente un solenne Diploma di
Merito al socio Gennaro Dubla,
Da sinistra: Gennaro Dubla, il socio premiato e Mario Miglionico,
Presidente della Sezione di Matera durante la consegna del
Diploma di Merito
formalizzato nella prestigiosa pergamena presidenziale. Non potendo partecipare di
persona alla cerimonia, il Presidente Ruocco ha conferito formale delega per la consegna
manuale della pergamena al Dott. Gaetano Blasi (M.O. GdF in servizio), nella sua duplice
veste di Consigliere Nazionale ANSI e Vicepresidente della sezione di Matera, e al
Presidente della sezione locale Mario Miglionico (Sergente della Marina Militare in
quiescenza).
Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia
Sezione di Matera
Piazza Sedile 6-8 – 75100 Matera
Nel corso della cerimonia, il Consigliere Nazionale Dott. Gaetano Blasi ha espresso la più
profonda gratitudine a nome di tutta la dirigenza, sottolineando come sia proprio attraverso
queste azioni concrete che si promuove la cultura della legalità nel quotidiano. Blasi ha
rimarcato come vedere tali valori tradotti in realtà sul territorio elevi Gennaro Dubla a
cittadino esemplare e a vero punto di riferimento per l’intera comunità.
A fargli eco, con parole cariche di stima, è stato il Presidente della sezione ANSI di Matera,
Mario Miglionico, il quale ha evidenziato il forte impatto che questo gesto esercita sulla
comunità locale. Miglionico ha spiegato che, in un momento in cui spesso emergono solo
gli episodi negativi, la condotta del socio brilla come un faro di speranza e di assoluta
integrità per tutta la città di Matera, aggiungendo che un tale atto di onestà fa onore alla
storia dell’associazione, alle divise e alla nostra terra.
La cerimonia si è conclusa tra i calorosi applausi di tutti i presenti, con la consegna della
pergamena presidenziale ANSI che rimarrà per sempre a testimonianza di come l’onestà e
l’altruismo restino i pilastri fondamentali e insostituibili su cui edificare una società migliore.
Per ulteriori informazioni e contatti stampa:
• Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia – Sezione di Matera
• Telefono: 3394820637 Presidente Mario Miglionico
3498435929 Vicepresidente Dott. Gaetano Blasi
• Email: ansimatera@sottufficiali-ansi.it
• Sito Web: www.sottufficiali-ansi.it
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Trova portafogli con danaro e documento e non ci pensa un attimo a recarsi dai Carabinieri per rintracciare il proprietario. Un episodio di altri tempi. Ma la gente onesta c’è ancora, come l’ottuagenario sergente dell’esercito in pensione Gennaro Dubla che è stato premiato, come riporta la foto, dal presidente della sezione materana dell’Associazione nazionale sottufficiali d’Italia Mario Miglionico. Ed è giusto che le buone notizie, gli esempi di onestà,abbiano risalto non solo per un giorno. Non sarebbe male se l’Ansi, con il prossimo anno scolastico, porti tra i ragazzi i valori di corretti stili di vita, che quanti hanno indossato la divisa, ricoprendo ruoli di responsabilità, hanno coltivato nel solco dei valori della Costituzione repubblicana.