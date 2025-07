Ansb: Stigliano e il volo.Elisuperfice e droni. Ma non si alza nulla…

C’è poco da ironizzare, ma la vicenda del Progetto di eliporto a Stigliano ormai sta mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini e di Associazioni, come Nuova Sanità e Benessere, che in più occasioni hanno tirato fuori il problem ache è strettamente collegato a quello della emergenza urgenza per le prestazioni sanitarie. Ma finora quell’elicottero e uno spazio degni di tal nome continuano a restare a terra.Anzi si intenderebbe realizzarlo non accanto all’ospedale ma a 11 chilometri di distanza e comprensoriale. Richiesta inoltrata all’assessore regionale alla Sanità Cosimo Latronico. Quanto al Progetto per un investimento per un Centro Droni, fallito per la rinuncia di TotalEnergy a relizzarlo, a quanto pare- non sappiamo come e quando- si farà . in base alle rassicurazioni dell’assessore alle attività produttive Franco Cupparo. Stigliano attende….



DATA: 26 luglio 2025

COMUNICATO STAMPA

Elisuperficie di Stigliano:

c’è già un progetto pronto, che si ignora per costruirne uno nuovo a 11 km. Perché?

L’Associazione Nuova Sanità e Benessere chiede risposte che vanno fornite, senza tergiversare e con urgenza.

Un progetto già istruito, approvato e pronto per la realizzazione. Si tratta di struttura da realizzare accanto all’Ospedale di Stigliano. Un investimento pubblico già fatto.

Eppure, a oggi, tutto fermo. E si ipotizza – con incredibile leggerezza – di costruire un’Elisuperficie a 11 chilometri di distanza dal nosocomio con l’assenso del Sindaco Micucci.

L’Associazione Nuova Sanità e Benessere da anni si occupa della questione e ritiene che si sta ignorando una soluzione logica, efficiente, già pronta, con costi già sostenuti, per inseguire un’alternativa dispendiosa, più lontana e molto meno efficace per l’emergenza-urgenza.



Non si comprende come mai un’infrastruttura già approvata possa essere accantonata. Forse si vogliono sostenere altre spese oltre quelle già sostenute? O serve un nastro nuovo da tagliare?

Abbiamo provveduto a inviare tutta la documentazione relativa al progetto citato a chi di competenza e aspettiamo risposte in merito.

Cosa c’è in gioco?

– La sicurezza dei cittadini

– La tempestività degli interventi sanitari

– La credibilità della pubblica amministrazione

– E, naturalmente, l’uso corretto e intelligente del denaro pubblico.

E come se non bastasse, l’Associazione ha incontrato l’assessore alla Salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, diversi mesi fa e ne ha parlato. Risultato? Ancora nessuna risposta.

Il silenzio istituzionale è ormai un’abitudine, ma sulla salute non si può tacere. E il territorio ha diritto di sapere chi decide cosa, e perché.

La domanda è semplice: perché ignorare ciò che è pronto per costruire da capo ciò che non serve?

Il Sindaco Micucci è il primo a dover fornire spiegazioni.

L’Associazione Nuova Sanità e Benessere continuerà a vigilare, a rendere pubblico ogni tentativo di spreco di danaro pubblico e a difendere il diritto alla tutela della salute e l’interesse del territorio.