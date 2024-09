Anpi per il 21 settembre. E finalmente risuonò in piazza ”Bella Ciao”

A cerimonia conclusa le note di un canto, ormai patrimonio dell’Umanità, intonato in tante lingue dove la Resistenza e le lotte per la libertà continuano, Matera ha potuto finalmente ascoltare e cantare quell’inno di libertà che viene da lontano. L’ Associazione nazionale partigiani, attraverso la sua presidente Carmela La Padula, aveva sollecitato nelle diverse sedi istituzionali- e in particolare per il 25 aprile, festa della Liberazione- l’opportunità che nel repertorio delle esecuzioni musicali ci fosse anche ” Bella ciao”. Finalmente quel giorno è arrivato : 21 settembre 2024, per l’81° anniversario dell’insurrezione di Matera contro i nazisti e liberazione dal regime fascista. E’ stata la banda ”Boleto” di Nova Siri a far sentire quelle note, accompagnate dai canti e dal ritmo delle mani dei soci dell’Anpi e di alcuni cittadini. Non sarebbe male, con tempi e modalità da studiare, che si possa arrivare a un ” Canzoniere” della libertà eseguito da un coro di ragazzi, depositari di quei valori. All’Associazione nazionale partigiani di Matera il compito di pensarci e lavorarci, insieme a iniziative di sensibilizzazione sulla memoria delle pagine fondante di una Costituzione che, piaccia o no, era e resta antifascista.



21 settembre 1943, intervento della presidente dell’Anpi provinciale di Matera, Carmela La Padula

“Saluto tutte le Istituzioni presenti, le autorità civili, militari e religiose, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma, i rappresentanti degli studenti, le cittadine e i cittadini, le antifasciste e gli antifascisti.

Oggi rendiamo omaggio alle vittime innocenti dell’eccidio nazista e a quei cittadini che si sono ribellati contro l’occupazione nazifascista della nostra città , pagando anche con la vita, in quel 21 settembre del ’43 .

Si può ben dire – come era stato scritto un anno dopo sulla lapide commemorativa fatta affiggere sulla parete del Palazzo del Governo per iniziativa di un apposito Comitato cittadino – che la coraggiosa azione del popolo di Matera era servita da “monito agli oppressori” e da “incitamento agli oppressi”.

Un importante percorso di valutazione dei fatti accaduti in quella giornata avrebbe poi portato nel 1966 alla concessione alla città della Medaglia d’Argento al Valor Militare e nel 2016 della Medaglia d’Oro al Valor Civile.

Affinché non sia dimenticato il sacrificio di quanti perirono a Matera, nell’eccidio perpetrato dai nazisti e nell’insurrezione popolare, è importante tenere viva la memoria di quegli eventi di 81 anni fa.



Per questo motivo, lo scorso anno, in occasione del 80° anniversario dell’eccidio e dell’insurrezione, nella nostra città l’ANPI nazionale e locale e lo Spi Cgil di Matera, con il patrocinio delle Istituzioni, hanno organizzato due giorni di iniziative con un concorso per le scuole superiori, un convegno storico, una tavola rotonda sui temi dell’attualità, una mostra di documenti d’archivio e foto storiche, la presentazione di alcuni libri sulla Resistenza. In queste due giornate sono stati protagonisti soprattutto i giovani studenti, premiati nel concorso per i loro eccellenti lavori. Inoltre hanno partecipato studiosi, storici, scrittori, rappresentanti degli enti locali, della magistratura, del sindacato e delle associazioni, i quali, con le loro relazioni e interventi, hanno dato vita a momenti di confronto e di approfondimento che hanno arricchito la città di Matera.

A breve verrà pubblicato il volume che raccoglierà i lavori delle due giornate, ne daremo notizia alla stampa e inviteremo le Istituzioni e i cittadini a partecipare alla presentazione. In particolare verranno pubblicate nel volume le relazioni del convegno storico per lasciare traccia di quanto accaduto nella nostra città, in Basilicata e nel meridione dopo l’8 settembre ‘43 e fino alla Liberazione del 25 aprile ‘45. Un lavoro realizzato soprattutto a beneficio delle giovani generazioni, che sono i destinatari principali del lungo cammino della rievocazione. Perché l’ANPI non si ritiene la custode di una antica reliquia ma una associazione che ha aperto le iscrizioni anche agli antifascisti non combattenti (infatti oggi ne fanno parte tanti giovani) e che fa tesoro della memoria per mantenerla viva nel presente e disegnare il futuro basato sui valori della Resistenza. Una visione che, per l’appunto, l’Anpi ha promosso lo scorso anno, anche nella due giorni di Matera, quale avvio del lungo percorso che si sta sviluppando in tutto il Paese, verso l’80° della Liberazione. L’ANPI è da sempre impegnata a tenere alta la guardia contro i continui tentativi di riscrittura della storia da parte di chi coltiva l’intento di assolvere il fascismo e delegittimare la Resistenza. Con il sacrificio di tanti partigiani, la Resistenza ha restituito la democrazia all’Italia, dando vita alla Repubblica e alla sua straordinaria Costituzione, che va attuata e non manomessa o cancellata.

Per l’Anpi è sancito nel suo Statuto l’impegno costante a “battersi affinché i principi informatori della Guerra di Liberazione divengano elementi essenziali nella formazione delle giovani generazioni;” nonché a “concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della Costituzione italiana, frutto della Guerra di Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli .”



Perciò essere antifascisti oggi significa sceglieredi contrastare l’ingiustizia, il sopruso, la discriminazione, il razzismo, schierarsi a difesa di chi è più fragile e più debole e impegnarsi a generare democrazia, libertà e pace. Fondamentale e necessario è l’impegno per la pace, soprattutto in questi tempi bui di guerra alle porte dell’Europa, nel Medio Oriente e in tante altre parti del mondo. Oggi si celebra la Giornata Internazionale della Pace. Ad Assisi in queste ore si tiene la marcia della pace e della fraternità.

Chiudo questo mio intervento con l’esortazione a custodire la memoria storica del 21 settembre ‘43, lontani dalla vuota retorica, per costruire un futuro di pace e di libertà.

Viva il 21 settembre, viva la Resistenza, viva la Costituzione, viva la Repubblica italiana antifascista!