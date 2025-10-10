ANPI: “Avere cura delle testimonianze monumentali della resistenza, preservandole anche dall’incuria”

Qualche giorno fa sulla edizione di Bari de La Repubblica è apparso un articolo con cui si dava atto di “una statua di bronzo parzialmente divelta e spezzata in più punti“, “collocata in un picolo parco nelle vicinanze del Comune” e che “Si indaga per trovare i responsabili”. Trattandosi di una delle sette scultura in bronzo sulla ”Resistenza del 21 settembre 1943” realizzata da Vittorio Basaglia, quando questa mattina la notizia è stata rilanciata in ambito locale, ne sono seguiti comunicati stampa di politici e sindacalisti. Ad una verifica effettuata in loco da Franco Martina e , seguita da contatti con la vicina casa comunale e polizia locale, di cui ha dato subito conto su Giornalemio.it è emerso che si era in presenta di un mero degrado della struttura che era collassata, magari anche sotto impropri appoggi di qualcuno dei tanti che lì vicino, ogni giorno, attendono i bus. A seguire il comunicato dell’ANPI Provinciale di Matera emesso, per l’appunto, dopo aver appreso di quanto realmente accaduto. Sebbene venga stigmatizzato come sia importante che da parte della amministrazione cittadina vi sia una attenzione maggiore per la salvaguardia di questi siti così emblematici della storia cittadina.

ANPI provinciale di Matera : “Avere cura delle testimonianze monumentali della resistenza, preservandole anche dall’incuria”.

“A Matera nei pressi della casa comunale una delle sette installazioni, opera di Vittorio Basaglia e dedicata alla insurrezione del popolo materano del 21 settembre 1943, è stata ritrovata danneggiata. Cosa che ha fatto subito pensare a qualche atto vandalico generico e/o di stampo politico. Dalle ricostruzioni della stampa che si è recata sul posto e da notizie diramate dall’amministrazione cittadina, a seguito della verifica delle videocamere, sembrerebbe che si sia trattato di un mero cedimento della struttura, alquanto ammalorata e quindi degradata.

Pertanto, facendo affidamento sulle notizie pervenute, salvo che ulteriori accertamenti non rilevino atti che al momento sarebbero esclusi, si chiede alla amministrazione cittadina di procedere al ripristino dell’opera e a profondere un controllo e una attenzione maggiore ai siti che testimoniano il valore civile, patriottico ed antifascista della città di Matera.

Matera, 10 ottobre 2025

Carmela La Padula

Presidente provinciale ANPI di Matera

Come dicevamo all’inizio, a caldo, dopo la diffusione della notizia in prima mattinata (prima delle verifiche di cui abbiamo detto) erano state diffuse due note da parte del Consigliere regionale Piero Marrese e del segretario regionale della Cgil Fernando Mega che pubblichiamo a seguire:

Piero Marrese: “Oltraggio intollerabile alla memoria e alla storia. Il monumento all’insurrezione del 21 Settembre 1943 deve essere restaurato e tutelato”

“Quanto accaduto a Matera nella notte tra il 7 e l’8 ottobre rappresenta un gesto vile, gravissimo, che colpisce non solo un simbolo materiale, ma l’identità stessa della nostra comunità e i valori fondanti della Repubblica.”

Così il consigliere regionale della Basilicata Piero Marrese commenta l’ennesimo atto vandalico ai danni del monumento dedicato all’insurrezione del 21 settembre 1943, opera dell’artista veneziano Vittorio Basaglia, situato in via Aldo Moro nei pressi del municipio. “Quel monumento, come ricordato anche da Anpi.it, onora il sacrificio e il coraggio dei cittadini materani che per primi, nel Sud Italia, insorsero contro l’occupazione nazifascista. Un episodio di straordinario valore civile per il quale Matera è insignita della Medaglia d’Oro al Valor Civile. Colpirlo a pochi giorni dalla ricorrenza di quel 21 settembre è un gesto che assume un significato ancora più inquietante e irrispettoso.” L’opera, brutalmente danneggiata con la rimozione della parte incastonata nella roccia che ne sorreggeva parte della struttura, aveva già subito in passato altri atti vandalici. “Ma questa volta – prosegue Marrese – è necessario reagire con fermezza: non si può più tollerare l’indifferenza verso la memoria storica. Servono telecamere, un sistema di sorveglianza, e soprattutto serve un forte investimento educativo e culturale per far sì che simili simboli non vengano dimenticati né offesi.” “A nome mio e dell’intera comunità lucana, esprimo solidarietà all’ANPI, ai familiari dell’artista Basaglia e a tutti coloro che hanno a cuore i valori della Resistenza e della democrazia. Mi impegno fin da ora – conclude il consigliere – a promuovere un’iniziativa in Consiglio Regionale per finanziare il restauro del monumento e per garantire una protezione adeguata a tutti i luoghi della memoria storica della Basilicata. La nostra storia non si cancella: si difende, si rispetta e si tramanda.”

Mega (Cgil): “Atto vile che condanniamo con forza. Lesa la storia, la memoria e l’identità antifascista della città”

“La Cgil condanna con forza l’atto vandalico compiuto a Matera ai danni del monumento dedicato all’insurrezione del 21 settembre 1943, simbolo della Resistenza lucana e dei valori della nostra Costituzione. Fatti del genere rafforzano ancora di più l’importanza di una diffusione della cultura dell’antifascismo che oggi in Italia si cerca costantemente di demolire, con una contronarrazione che arriva addirittura a rinnegare e a riscrivere la storia. Non sappiamo esattamente cosa si celi dietro questi ripetuti atti vandalici al monumento dedicato all’insurrezione del 21 settembre 1943 che, come ha sottolineato anche l’Anpi, onora il sacrificio e il coraggio dei cittadini materani che per primi, nel Sud Italia, insorsero contro l’occupazione nazifascista. A ogni modo si tratta di un monumento storico che va tutelato e preservato in quanto storia, memoria e identità di una città e dei suoi valori di libertà e di democrazia”. Lo afferma il segretario generale della Cgil Basilicata Fernando Mega.