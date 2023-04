Anpi a 360 gradi e si impegna per 80° del 21 settembre 1943

Discorso articolato, a tutto tondo, che avrà fatto storcere il naso a qualcuno. Ma che non ha trascurato alcuno dei temi che a livello nazionale e internazionale riguardano diritti, pace, democrazia, emigrazione e ruolo e posizione di chi ha la responsabilità di governare e pensare alle sorti del BelPaese, dell’Unione europea o degli equilibri tra grandi potenze, che si intrecciano con interessi economici palesi o sottintesi. Carmela La Padula, neo presidente della sezione provinciale dell’Associazione nazionale partigiani, ha detto – piaccia o no – le cose come stanno, tra polemiche nazionali, sull’incoerenza di esponenti di governo su Resistenza, antifascismo e Costituzione, e apprezzamenti per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è garante della Carta Costituzionale e dell’Unità del Paese. La presidente è andata oltre e ha fatto riferimento all’80° anniversario della ‘liberazione’ di Matera per il 21 settembre 1943. Ci sarà un convegno, un concorso per le scuole , una manifestazione nazionale che ricorderà quell’evento, in collaborazione con Spi Cgil e Istituzioni locali. Bene. Finalmente un progetto, che coinvolge le scuole dopo i lavori di Francesco Ambrico, Giovanni Caserta,Vito Sebastiani per citare le ultime pubblicazioni sull’argomento. E serve un filo rosso, un file rouge, e qui il francesismo ci sta, che leghi altre date come la festa della Repubblica, dell’Unità nazionale, della memoria e del ricordo, della legalità e di altri temi e ricorrenze che sono tanta parte della Costituzione. E’ un primo tassello per un lavoro di rete per trasmettere alla giovani generazione un patrimonio di valori, di democrazia, che non vanno dimenticati. Il resto dovrà farlo la scuola. Un tempo c’era l’educazione civica. Oggi l’alienazione e la disinformazione della dimensione social, brodo di coltura di svolte autoritarie…E’ già accaduto e continua ad accadere dove prevalgono te “i’’ insensibilità,indifferenza e informazioni strumentali.



Nel servizio gli interventi della delegata degli studenti Martina Montemurro, del professor Francesco Lisanti per le associazioni combattentistiche, del presidente della Provincia Piero Marrese e del sindaco di Matera Domenico Bennardi.