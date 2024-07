Annullati gli eventi a Matera con Saviano, Anna Oxa, Morricone e altri

Non è dato sapere se è direttamente correlato alle vicende giudiziarie di questi giorni (https://giornalemio.it/cronaca/riciclaggio-operazione-dda-e-dia-a-roma-18-misure-cautelari-indagato-anche-calculli/), ma con l’annullamento di diversi importanti eventi previsti al parco del Castello, salta quel poco di Estate materana in cartellone. Risultano infatti cancellati la performance di Opera Disney del 13 luglio, Roberto Saviano del 27 luglio, il concerto di Anna Oxa del 1 agosto e quello di Andrea Morricone del 21 agosto, Una notte da musical del 31 agosto, come si evince dal sito di ticketone:

