Annullata festa san Giuliano ad Accettura

A seguito del ferimento avvenuto ieri sera ad Accettura ( Matera) di almeno quattro persone,a causa di alcuni buoi spaventati dai fuochi pirotecnici, è stata annullata la festa patronale in onore del Patrono San Giuliano martire. La decisione è stata presa dal sindaco Alfonso Vespe. Rimosso, pertanto, il ”Maggio” da Largo San Vito dove era accaduto l’episodio che ha colpito la comunità locale e i tanti turisti che ogni anno presenziano alla festa. Si effettueranno solo i riti religiosi per il Santo Patrono. L’accaduto, da quanto appreso in paese,che ha visto l’intervento dei Carabinieri e del ”118” ha riproposto il tema dei tempi di intervento del servizio di emergenza-urgenza e di collegamento con gli ospedali di riferimento che in questo caso sono stati Stigliano e Policoro.