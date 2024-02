“ANNIVERSARIES” lo spettacolo della Camerata delle Arti

Domenica 11 Febbraio, presso Palazzo Bernardini in Piazza Sedile – Matera alle ore 19.30

va in scena lo spettacolo “ANNIVERSARIES” un programma costruito ad arte sulle coincidenze di anniversari, di nascita o di morte, per articolare un viaggio musicale di grande interesse e suggestione.

Da questo sforzo creativo di Stefano Valanzuolo, che oltre a scrivere il testo sarà anche la voce narrante dello spettacolo, nasce “ANNIVERSARIES”, nuovo appuntamento della rassegna “Basilicata Opere in Atto” della Camerata delle Arti,in programma Domenica 11 febbraio 2024, alle ore 19.30, nel “Palazzo Bernardini”, in Piazza Sedile a Matera.

Questo il programma musicale del concerto, attraverso gli “anniversari” dei singoli autori:

Gabriel Faurè (1845-1924)

Piano Quintet No. 1, Op. 89 – 3. Allegretto moderato

Giacomo Puccini (1858-1924)

Crisantemi

Bedřich Smetana (1824-1884)

Trio in sol minore per pianoforte, violino e violoncello, op. 15 – 1. Moderato assai

Ferruccio Busoni (1866-1924)

Concerto per pianoforte e quartetto d’archi in re minore, KV 80 – 3. Scherzo

Henry Mancini (1924-1994)

Moon River / Pantera Rosa

Stefano Valanzuolo, dal 1989 è critico musicale del quotidiano Il Mattino. Da anni è presente su Radio3 come conduttore e autore dei programmi Radio3 Suite. Dal 2020 è direttore responsabile della rivista di spettacolo Live – Performing & Arts. È Direttore artistico dell’Associazione “Maggio della Musica” di Napoli. Dal 2005 dirige il festival “MozArt Box” al palazzo reale di Portici. Dal 2008 al 2015 è stato Direttore generale e artistico del Ravello Festival.

La stagione concertistica della Camerata delle Arti – Basilicata Opere in Atto è sostenuta dal MIC – Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Comune di Matera, con il supporto delle realtà economiche del territorio: Pascarelli e Silvano – Agenzia Generali Matera, Banca Mediolanum.