Anni ’70…Quelli della 4^ B del Liceo scientifico di Matera

Mezzo secolo buono per una foto scattata all’esterno dell’ex clinica Santa Rita di via Gramsci, sede temporanea del Liceo scientifico ” Dante Alighieri” di Matera in attesa di trasferirsi in quella attuale di via delle Nazioni Unite che quest’anno ha compiuto 50 anni, dopo quelle di Palazzo Malvezzi e del ”pianterreno” del Palazzo della provincia. E quella immagine, che campeggia sulla pagina Fb di Gianni Fabris, in piazza da sempre contro ingiustizie sociali ed economiche e ora leader di Altragricoltura,ci ha colpito non poco per il comune percorso liceale. Ero con altri 13 studenti nella 3^ A e Gianni e buona parte degli altri li ho conosciuti nel passaggio da un plesso all’altro. Altri tempi, con un’altra Matera, un’altra Italia e un modo di partecipare lasciato nei ricordi della Prima Repubblica. Così Gianni, che abbiamo contattato per telefono, ci ha detto qualcosa di quella foto e di quella classe di tanti amici, alcuni dei quali non ci sono più come Franco Bitetti, Tonio Acito, Giannando Mastronardi, e di altri con i quali ha condiviso momenti di goliardia con le partite di calcio tra i Licei scientifici di Altamura e Matera o una improbabile ”pizza alla spina”…Nell’elenco dei ragazzi del tempo figurano Eustachio Quintano, Domenico De Dominicis, Gino Cancelliere, Mino Cicchetti, Felice Lionetti, Eugenio Pulignano e l’altamurano Silvio Teot. Nella foto anche la professoressa di italiano Maglione, della quale Gianni Fabris non ricorda il nome ma l’ottimo rapporto con la classe. A questo punto ci sta una ”rimpatriata” e qualcuno da Matera potrebbe attivarsi per farlo. Gianni per motivi di lavoro sta fuori regione. Ma periodicamente torna dalle nostre parti, magari per una ”pizza alla spina”…