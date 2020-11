In merito a talune interpretazioni su alcune sue affermazioni fatte in una intervista, il direttore generale facente funzioni dell’ASM, il dr. Gaetano Annese precisa quanto segue:

“Una dichiarazione di esemplare chiarezza resa una TV locale ha, come al solito, dato la stura a dichiarazioni confusionarie.

Nell’intervista si spiegava che talvolta i contagi dei sanitari non hanno origine in ospedale bensì, come avviene per la stragrande maggioranza di tutti i contagi in Italia, in ambito familiare o comunque extra lavorativo. Il motivo della precisazione è molto semplice.

Ogni volta che un sanitario asm si contagia l’azienda effettua le previste verifiche interne, scoprendo che, si ribadisce, come avviene purtroppo anche per i non sanitari, le occasioni di contagio sono sovente da ricercarsi in posti diversi dai reparti ospedalieri.

Questo perché, i nostri medici, infermieri e altri operatori sono tutti attenti e altamente responsabili, poiché operano in contesti difficilissimi applicando alla perfezione i protocolli di sicurezza anti covid.

Né tantomeno l’Azienda fa mancare i dispositivi di protezione individuale che riducono enormemente il rischio di contagio. Ecco perché l’affermazione di chi ha voluto leggere una critica ai sanitari, è illogica e deprimente.

L’ Asm e tutti i cittadini della provincia di Matera ringraziano ogni giorno i medici e gli infermieri e tutti gli operatori che a rischio della propria vita svolgono un lavoro eccezionale.

Lo fanno anche sacrificando i loro affetti e senza preoccuparsi della mole di lavoro che ogni giorno devono affrontare.

A loro va il tributo di tutti, con l’invito a continuare in questa missione straordinaria senza farsi fuorviare da polemiche interessate.”