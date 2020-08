“Don Nicola Colagrande , compianto Parroco della Parrocchia San Paolo di Villa Longo, si rivolterebbe nella tomba se ascoltasse le invettive delle due dott.sse in servizio presso la Guardia Medica di Villa Longo che hanno indirizzato ad un povero anziani indifeso che chiedeva di essere assistito. Evoco la figura di Don Nicola Colagrande perche quel centro per tanti anni in stato di abbandono, fu dallo stesso ristrutturato proprio per ospitare anche gli anziani. “

Inizia così una nota a firma di Anna selvaggi, Presidente Regionale di AIDE e Senior Italia Federanziani, che così prosegue:

“E veniamo alle due dott.sse. Abbiamo appreso da tanti commenti delle aggressioni ed offese a loro carico nell’espletamento del loro servizio, specie se si considera che nella specie trattasi di pubblici ufficiali, nello stesso modo “ MUTANDI MUTANTIS” siamo a biasimarne il comportamento che in tal modo hanno tradito del giuramento di Ippocrate., stando cosi a dimostrare che gli studi accademici informano ma non formano. La formazione la si riceve in famiglia, e avendo buone frequentazioni, altrimenti nelle Universita si entra capre e si esce capre laureate.

Queste considerazioni le rivolgiamo anche al Presidente dell’Ordine dei Medici Dott. Severino Montemuro , impegnato con dedizione incomiabile nella lotta contro uno dei mali piu terribili. Al Dott. Montemurro chiediamo di prendere le distanze dal comportamento delle sue( SIC) a tutela di tutti gli altri colleghi e colleghe che con serietà e dedizione esplicano la professione di medico.

A carico delle dott.sse che si sono rese responsabili del deplorevole comportamneto chiediamo che l’Ordine dei Medici di Matera vogliano comminare le sanzioni previste dal codice etico professionale per evitare che si faccia di tutta erba un fascio. Lo chiedo in qualità di Presidente Regionale di AIDE e Senior Italia Federanziani impegnate da anni nella tutela degli anziani.”