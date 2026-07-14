Anna Maria Gallo, responsabile Turismo A.D.Basilicata: Il Sud Italia non è una periferia del turismo

L’Alto Ionio punta su una nuova visione dello sviluppo turistico, fondata su programmazione, governance e collaborazione tra territori. In questo intervento, la Responsabile del Dipartimento Turismo di Azzurro Donna Basilicata, Anna Maria Gallo, riflette sull’importanza di trasformare il patrimonio culturale e paesaggistico del Mezzogiorno in una destinazione competitiva attraverso strategie condivise, indicando nell’Alto Bradano e nel Vulture Melfese i prossimi territori su cui costruire un percorso di crescita sostenibile.

Di seguito la nota integrale:

IL TURISMO NON SI IMPROVVISA. SI PROGETTA. SI COSTRUISCE. SI GOVERNA.

Ci sono territori che non hanno bisogno di essere inventati. Hanno bisogno di essere ascoltati, studiati, valorizzati e accompagnati verso il futuro.

L’Alto Ionio è uno di questi.

Entrare in un percorso condiviso significa scegliere una visione: mettere insieme competenze, dati, strategie, innovazione e conoscenza dei mercati per trasformare un immenso patrimonio naturale, culturale e umano in una destinazione competitiva sui mercati nazionali e internazionali.

È questa la sfida che ogni giorno affrontiamo in Destination Italia.

Il turismo non è improvvisazione. Non è promozione fine a sé stessa. Non è una somma di iniziative isolate.

È governance. È pianificazione. È capacità di leggere i cambiamenti, intercettare la domanda, costruire prodotti turistici autentici e sostenibili, creare reti tra istituzioni, imprese e comunità locali.

Per questo ho creduto fin dal primo giorno nella visione della Presidente Dina Ravera e nella professionalità di tutto il team di Destination Italia. Un valore aggiunto fondamentale è rappresentato da Francesco Garofalo, Sales Manager Sud Italia, la cui profonda conoscenza dei territori, delle loro identità e delle loro dinamiche rappresenta il punto di congiunzione tra una visione strategica di livello internazionale e le reali esigenze delle comunità locali. È proprio questa sinergia tra competenze globali e radicamento territoriale a rendere un progetto credibile, efficace e realmente sostenibile.

Il Sud Italia non è una periferia del turismo.

È una delle più grandi opportunità del turismo mondiale.

Le sue aree interne custodiscono un patrimonio irripetibile di borghi, paesaggi, tradizioni, cultura, identità ed eccellenze che oggi chiedono soltanto una cosa: essere governate con una strategia all’altezza del loro valore.

Nel 2026 non basta più avere luoghi meravigliosi. Servono analisi, innovazione, formazione, strumenti digitali, capacità di interpretare i flussi turistici e una progettazione capace di trasformare le potenzialità in sviluppo concreto.

Da Responsabile del Dipartimento Turismo di Azzurro Donna Basilicata, guardo con grande interesse a questo modello, perché rappresenta esattamente la direzione verso cui desidero lavorare anche nella mia regione.

L’obiettivo è portare questa stessa cultura della programmazione e della governance turistica nell’Alto Bradano, dove stiamo già avviando un percorso concreto, e nel Vulture Melfese, un territorio straordinario che possiede tutte le caratteristiche per affermarsi come destinazione d’eccellenza attraverso una strategia condivisa, una rete tra istituzioni e operatori e una visione di lungo periodo.

Il mio auspicio è che sempre più territori del Mezzogiorno scelgano di fare squadra, superando i confini amministrativi per costruire destinazioni forti, riconoscibili e competitive.

All’Unione dei Comuni dell’Alto Ionio rivolgo il mio più sincero augurio affinché questo progetto diventi un modello di riferimento per tutto il Sud Italia.

Perché il futuro del turismo appartiene a chi saprà fare rete, condividere competenze e trasformare le proprie ricchezze in sviluppo, lavoro e opportunità.

Il turismo non si improvvisa. Si studia. Si governa. E, soprattutto, si costruisce insieme.