Anna Maria Gallo: con la Fidapa di Lavello il cinema diventa una potente leva di marketing territoriale

Tra immagini, parole e visioni di futuro, il cinema diventa racconto dei luoghi e strumento di crescita per le comunità. A Lavello, nel segno della Giornata internazionale dei diritti della donna, la Fidapa ha promosso un incontro che ha intrecciato cultura, turismo e protagonismo femminile, mostrando come le storie raccontate sul grande schermo possano trasformarsi in opportunità concrete per il territorio.

“Oggi il turista contemporaneo cerca esperienze autentiche e immersive: non vuole solo visitare un luogo, ma viverlo e riconoscerlo attraverso le emozioni e le narrazioni che lo caratterizzano. In questo senso il cinema diventa una potente leva di marketing territoriale, capace di trasformare i luoghi in destinazioni di turismo esperienziale“, scrive Anna Maria Gallo referente per la comunicazione Fidapa Lavello, in una nota che di seguito si riporta integralmente:

Cinema, turismo e valorizzazione dei territori al centro dell’incontro organizzato a Lavello dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione di Lavello (Distretto Sud-Est) in occasione della settimana dedicata alla Giornata dei Diritti della Donna. L’iniziativa, ospitata presso Il Poggio Villa Agrituristica e patrocinata dal Comune di Lavello, ha rappresentato un momento di riflessione sul contributo femminile alla crescita culturale e allo sviluppo delle comunità locali.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e del mondo associativo. Presenti il vicesindaco Alessandro Colonna, l’assessore alle Politiche sociali e Pari opportunità Patrizia Lauredana Paparella e altri rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Ad aprire e introdurre i lavori è stata la presidente della sezione Fidapa di Lavello Monica Zeccola, che ha sottolineato come il tema scelto per l’incontro sia perfettamente in linea con gli indirizzi nazionali di BPW Italy – Fidapa, che in questo biennio pone particolare attenzione alla valorizzazione culturale dei territori, al turismo sostenibile e alla trasformazione delle comunità locali attraverso la cultura.

La presidente ha evidenziato come sia motivo di grande soddisfazione per la sezione lavellese poter sviluppare iniziative che si inseriscono pienamente nella linea nazionale dell’associazione. Un impegno che dimostra quanto sia importante mantenere una comunicazione e una visione comune all’interno della rete Fidapa, rafforzando il ruolo delle donne nei processi di promozione culturale, sociale ed economica.

A moderare l’incontro è stata Anna Maria Gallo, consigliera Fidapa Lavello, che ha accompagnato il pubblico nel dialogo tra gli ospiti e nei diversi interventi della serata.

Centrale la scrittrice Anna Giammetta, giornalista pubblicista e collaboratrice dell’Ufficio Cinema del Comune di Matera, autrice del libro “Come in un film – Viaggio nell’Italia ispirata al cinema”, Altrimedia Edizioni.

Nel corso dell’intervista l’autrice ha raccontato il progetto editoriale che la porta a percorrere l’Italia alla scoperta dei luoghi che hanno fatto da sfondo a celebri produzioni cinematografiche.

Il libro diventa così un racconto di viaggio tra set, curiosità e storie del grande schermo, ma anche uno strumento capace di suggerire nuove modalità di promozione turistica.

Oggi, infatti, si sofferma Anna Maria Gallo consigliera Fidapa e responsabile del dipartimento turismo, il turista contemporaneo cerca esperienze autentiche e immersive: non vuole solo visitare un luogo, ma viverlo e riconoscerlo attraverso le emozioni e le narrazioni che lo caratterizzano.

In questo senso il cinema diventa una potente leva di marketing territoriale, capace di trasformare i luoghi in destinazioni di turismo esperienziale.

Durante l’incontro è stato dedicato ampio spazio anche alla Basilicata, sempre più protagonista nel panorama cinematografico internazionale. I Sassi di Matera, insieme ad altri scenari suggestivi come Craco o la Val d’Agri, sono stati scelti negli anni come set da importanti produzioni, contribuendo a rendere questi territori riconoscibili a livello globale.

Matera rappresenta oggi un esempio concreto di come il cinema e la narrazione culturale possano trasformare un territorio in un vero brand turistico internazionale.

Molto articolato anche l’intervento della Young Fidapa Angelica Carretta, che ha proposto una riflessione sull’evoluzione del ruolo femminile nel cinema, attraversando diverse epoche cinematografiche fino alle produzioni contemporanee. Il suo excursus ha evidenziato come il cinema non sia stato solo uno specchio della società, ma anche uno strumento capace di incidere sull’immaginario collettivo e di accompagnare i cambiamenti culturali, contribuendo a ridefinire la figura della donna.

Attraverso il racconto cinematografico anche i territori assumono nuove identità narrative. Città come Matera, rappresentate sul grande schermo, è diventata simbolo di rinascita e trasformazione, capace di passare da una dimensione marginale a una nuova centralità culturale.

A chiudere la serata è stato l’intervento della consigliera e socia onoraria Rosanna Cardone, che ha voluto ricordare il lungo impegno della Fidapa nella valorizzazione del ruolo femminile nella società, nella cultura e nelle professioni.

Nel suo intervento Cardone ha inoltre lanciato una riflessione importante: incontri come questo non devono restare momenti di confronto fine a se stessi, ma possono rappresentare l’inizio di percorsi concreti. L’auspicio è che dal dialogo nato durante la serata possano svilupparsi progetti legati al cinema e alla valorizzazione del territorio, magari coinvolgendo direttamente l’amministrazione comunale e le scuole, per costruire iniziative capaci di generare nuove opportunità culturali e turistiche per la comunità.

Un invito a trasformare le idee in azioni, affinché il confronto tra istituzioni, associazioni e cittadini possa tradursi in progetti reali per il futuro del territorio.