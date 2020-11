Toti Presidente della Regione Liguria, ha affermato che gli anziani «non sono indispensabili allo sforzo produttivo del Paese», poi si scusa affermando: “sono stato frainteso”.

Con questa sconvolgente affermazione il Governatore ha etichettato gli Anziani del nostro Paese. Sconcertati noi di ANLA Basilicata Associazione Nazionale Lavoratori Anziani rigettiamo queste considerazioni dal momento che” questa generazione di Anziani con il suo impegno, i suoi sacrifici ha contribuito a far risorgere l’Italia dall’ultimo conflitto mondiale e consentirle di essere annoverata tra le sette Potenze industriali del mondo. Gli Anziani sono altresì un crogiuolo di valori che trasmettono ai propri figli e nipoti.

Papa Francesco nel corso della udienza privata riservata ad ANLA ha parlato “ di invecchiamento attivo degli Anziani da spendere in azioni di volontariato, di impegno produttivo” E questo impegno produttivo di trasmissione dei valori i nostri Anziani svolgono nelle forme più variegate.

( Anche se non rientrano nella produzione di ricchezza umana del PIL)

I nostri Amministratori Regionali purtroppo non dedicano molta attenzione a questo mondo. Pochissimi i centri di socializzazione e quei pochi esistenti mancano di decoro e adeguate misure di sicurezza ed assistenza.

Il 2020 è da considerare “annushorribilis”per gli Anziani ,specie per i vari loockdown hanno vissuto un dramma socio-sanitario senza precedenti. Saranno indispensabili, come ha dichiarato il nostro Presidente Nazionale Edoardo Patriarca “interventi con più strumenti avvalendosi di reti di relazioni al fine di valorizzare la persona anziana grazie al bagaglio di esperienze , competenze e valori. “ Tutto questo non è roba per vecchi caro Governatore Toti. Siamo certi che il giovane Sindaco Domenico Bennardi a differenza del “vecchio” Sindaco possa impegnare la sua giovane Amministrazione a rivolgere attenzione per gli Anziani dal momento che come recita un vecchio adagio africano” I GIOVANI CORRONO PIU VELOCI MA E’ L’ANZIANO CHE CONOSCE LA STRADA”

Anna Selvaggi

Presidente Regionale ANLA

Associazione Nazionale Lavoratori Anziani