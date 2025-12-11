Angelucci, leghista, editore e ras di cliniche private: zero presenze alla Camera!

E io pago….direbbe Totò! A fronte di notizie come quella che è emersa dai dati di Montecitorio (aggiornati ad ottobre 2025) misurati sul numero di votazioni elettroniche a cui i deputati hanno partecipato in aula nei dieci mesi del 2025: Antonio Angelucci, deputato leghista, nonché editore dei quotidiani di centrodestra e ras delle cliniche private del Centro Italia, ha collezionato zero presenze su un totale di 4675 votazioni. Insomma, nel 2025 non si è mai presentato alla Camera dei deputati. Un vero record! Non solo. Ma da inizio legislatura in aula ci è stato solo 13 volte su 15 mila. Ma in tre anni ha ricoperto il ruolo di componente di ben cinque commissioni diverse. E il partito di Salvini che fa? Lo giustifica (Angelucci risulta giustificato in media nell’89,7% delle assenze da inizio legislatura) così non gli fa perdere i soldi della diaria mensile (€ 3.503,11 mensili) che si aggiungono all’indennità parlamentare (€ 11.703 lordi). Ma perchè questo trattamento di favore da parte del Carroccio? Perchè “Tonino c’ha i giornali”! Lui è infatti editore di Libero, Il Tempo e Il Giornale. Non solo, ma il partito di Salvini nel Lazio sta sostenendo con veemenza la riapertura di una clinica di Velletri dell’Angelucci chiusa per abusi edilizi (definiti “insanabili” dai giudici) dal 2011, spingendo la Regione Lazio e il Comune di Velletri a riaprire l’iter autorizzativo. Se l’operazione andasse in porto, il gruppo Angelucci potrebbe recuperare 45 milioni di euro ceduti ad un fondo nel 2019, più altri 57 vantati nei confronti della stessa Regione Lazio. Essere in Parlamento ogni giorno? Sembrerebbe essere proprio l’ultimo dei suoi pensieri! Così come i problemi degli italiani….che gli pagano, comunque, lo stipendio! Ma Angelucci non è il solo a fare questo giochino alle spalle degli italiani. A seguirlo a ruota è la fidanzata del defunto ex cavaliere, Marta Fascina, ovviamente di Forza Italia, assente sin’ora al 94,54% delle votazioni. Quindi la leghista Valeria Sudano (73,23%) e il renziano Francesco Bonifazi (61,32%). C’è poi la pentastellata Carmen Di Lauro (54,83%) e il forzista Francesco Cannizzaro (54,43%).

(Fonte dati: Il Fatto Quotidiano dell’11-12-2025)