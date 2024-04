Angelo Tortorelli confermato Presidente di Mirabilia Network

Nel corso di un’Assemblea tenutasi oggi a Roma l’Associazione Mirabilia Network, a cui aderiscono Unioncamere Nazionale e 21 Camere di Commercio italiane ha rinnovato i propri organi, confermando per acclamazione Angelo Tortorelli già Presidente della Confcommercio di Matera alla guida del network- per il prossimo triennio 2024 -2026

“Sarà un onore e un grande senso di responsabilità, continuare a guidare Mirabilia Network nell’ambito del nuovo mandato” – ha dichiarato Tortorelli, ringraziando i componenti del Consiglio di Amministrazione per la rinnovata fiducia.

“Mirabilia -si ricorda in una nota- rappresenta un modello di riferimento unico in Europa, un sodalizio, nato per creare un’interazione tra attori istituzionali ed economici e tra modelli di governance alla base delle politiche di sviluppo del territorio, a cui possono aderire le Camere di Commercio e tutte le strutture del sistema camerale. Le sfide che ci attendono, sul fronte del turismo culturale e sostenibile, sono molte, così come sono tante le ricadute che interessano i nostri nodi territoriali e gli operatori economici. Valorizzeremo aree accomunate da rilevante importanza storica, culturale e ambientale, per cui occorreranno risposte strategiche che siano più forti e condivise possibili.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.