Angelo Tortorelli confermato presidente di Confommercio Matera

L’Assemblea della Confcommercio – Imprese per l’Italia – della Provincia di Matera ha riconfermato Presidente Angelo Tortorelli per il quinquennio 2025 – 2030.

Nel suo intervento in assemblea il Presidente Tortorelli ha delineato gli ambiti di intervento prioritari del rinnovato gruppo dirigenziale della Confcommercio di Matera volti a valorizzazione la rete territoriale delle categorie di rappresentanza, sviluppare gli strumenti concreti a supporto del sistema imprenditoriale del nostro territorio, ed a rafforzare l’azione sindacale rispetto a temi fondamentali quali il turismo e lo sviluppo economico.

I nuovi vice Presidenti della Confcommercio di Matera sono Raffaele Ambrosecchia Vicario, Genco Giovanni con delega all’organizzazione, Ventrella Leonardo con delega al personale, Laterza Damiano con delega allo sviluppo territoriale e Dimona Marianna con delega al turismo.

L’Assemblea ha, inoltre, eletto il Consiglio Direttivo della Confcommercio – Imprese per l’Italia – della Provincia di Matera per il quinquennio 2025 – 2030 nelle persone di: Raffaele Ambrosecchia, Giuseppe Di Napoli, Marianna Dimona, Damiano Laterza, Giuseppe Santantonio, Simona Volpe, Dante Ventrella, Antonella Sasso, Nicola Taddonio, Leonardo Ventrella e Giovanni Genco.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.