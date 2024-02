Angelo Tataranno ricorda e rilancia. Biblioteca “Stigliani’’ fu progetto rivoluzionario

E l’ex presidente della Provincia di Matera, che fu il primo a utilizzare un personal computer nello studio del Palazzo di via Ridola, (anche quello fu un gesto rivoluzionario) non può che ricordare – con competenza ed entusiasmo- cosa fu l’apertura della Biblioteca “Tommaso Stigliani’’ con quel progetto innovativo di recupero e valorizzazione del Palazzo dell’Annunziata. A seguito di un progetto avviato con la permuta di immobili,con il Comune, sottoscritto dal predecessore Francesco Lisanti. E così venne fuori un piccolo ‘’Beaubourg’’ del Mezzogiorno, ma con contenuti di pregio, che nessuna biblioteca della Basilicata ( lo ricordiamo agli smemorati e a quanti a livello locale non hanno fatto il proprio dovere per valorizzarlo e difenderlo) ha e che è seconda solo a quella di Napoli. E il ricordo va a quel 14 maggio 1998, con la inaugurazione della Biblioteca alla presenza del presidente del consiglio Romano Prodi, accompagnato nella visita (c’eravamo) oltre che da Angelo Tataranno, dal collega Pasquale Doria, dal progettista Renato Lamacchia e da altre figure che con entusiasmo avevano partecipato a quel progetto. Fu un gesto rivoluzionario, che negli anni, e con la mazzata referendaria del governo Renzi che lasciò Province e Biblioteca nel limbo. Altrove, e parliamo della Puglia, hanno risolto da tempo la questione con una legge e con un capitolo di spesa adeguato. Qui si è lasciato che avanzasse la precarietà, senza risorse finanziarie certe e con un organico di 12 unità (senza figure specializzate) rispetto alle 47 preventivate. Oggi siamo alle pezze e non ce ne meravigliamo, alla petizione di oltre 30.000 firme (su change.org alle quali vanno aggiunte, quando ce lo comunicheranno quelle al banchetto) raccolte dai volontari dell’Associazione Amici delle Biblioteca e di Amabili confini. Ne riparleremo, statene certi in campagna elettorale.E ci piacerebbe vedere accanto alle facce tirate a lucido dei candidati anche un libro preso in prestito dalla Biblioteca…



LA RIVOLUZIONE DI ANGELO TATARANNO

Il 14 maggio 1998 rappresenta per me una delle date più importanti del mio mandato di Presidente della Provincia di Matera. E’ quella, infatti, la data dell’inaugurazione della nuova sede della Biblioteca Provinciale “T.Stigliani”, nell’ex Convento dell’Annunziata, posto al centro della città. All’evento fu dato particolare risalto grazie alla presenza del Presidente del Consiglio, on.Romano Prodi, che di buon grado accettò l’invito per un evento di particolare rilievo culturale in una delle città ritenuta tra le più arretrate del sud. In tutti gli interventi registrati in quella occasione fu richiamata la memoria della definizione data nel dopoguerra da De Gasperi e da Togliatti: “Matera, vergogna nazionale”. Da quella drammatica definizione, dopo 50 anni si poteva registrare un gesto dal valore rivoluzionario: una grande biblioteca al centro della città. Dopo 60 anni dalla sua istituzione la Biblioteca Provinciale s’incardinava anche fisicamente a rappresentare la volontà di evoluzione e di riscatto di un’intera Provincia che, grazie a questa fondamentale presenza, dopo 20 anni sarà riconosciuta “Capitale Europea della cultura”.



L’impegno amministrativo per la realizzazione della Biblioteca aveva registrato la volontà di ben tre amministrazioni e, finalmente nel 1998, quell’impegno diventava realtà. Non erano mancati nel frattempo, proprio mentre si stava per inaugurare la nuova sede, vari tentativi di destinare i locali dell’ex Convento dell’Annunziata ad altra funzione. La più scandalosa, che dovetti personalmente affrontare, fu quella di un certo numero di imprenditori, che vennero a propormi di vedere quell’edificio per farne un casinò. In cambio si proponeva che con i soldi dell’alienazione si sarebbe potuto realizzare un nuovo edificio nella periferia della città da destinare alla biblioteca. Si sosteneva che la realizzazione di un casinò al centro della città avrebbe funzionato da grande attrattore turistico. La risposta fu tassativamente negativa, sostenendo che la Biblioteca al centro della città avrebbe rappresentato la voglia di riscatto civile e culturale, capace di arricchire le altre grandi attrattive turistiche di Matera. Credo che quella scommessa sia stata vinta dignitosamente, per cui apprendere che si sono aggravati i motivi di disimpegno della Regione Basilicata rispetto al mantenimento della Biblioteca “Stigliani” rappresenti un vero e proprio attentato alla dignità della Città di Matera e dell’intera Regione ed un volgare disconoscimento del ruolo della cultura e delle sue istituzioni nell’infinita battaglia per il riscatto del sud.

Angelo Tataranno