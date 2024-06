Angelo Chiorazzo ricoverato al San Carlo di Potenza

Il consigliere regionale della Basilicata Angelo Chiorazzo, 50 anni, sarebbe stato colpito da un ictus. Sembra accusasse forte mal di testa e per questo che si sarebbe recato all’ospedale San Carlo di Potenza, dove è stato ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico. Intervento che sarebbe andato bene e il paziente attualmente è in coma farmacologico con prognosi riservata. L’esponente di “Basilicata casa comune”, già presidente della cooperativa Auxilium dimessosi per partecipare alla competizione elettorale, doveva partecipare domani alla prima seduta del parlamentino lucano in cui è stato eletto, risultando il più votato in assoluto lo scorso 21 e 22 aprile. Appresa la notizia Il Presidente della provincia di Matera Piero Marrese ha scritto: “Ho appreso che l’amico Angelo Chiorazzo è stato ricoverato all’ospedale San Carlo di Potenza. Voglio manifestare pubblicamente a lui e ai suoi cari la mia vicinanza e solidarietà. Sono certo che si rimetterà presto e che insieme torneremo a parlare di politica e a fare fronte comune per il bene della Basilicata. Lo aspetto per condividere e pianificare idee, programmi e azioni per il futuro della nostra amata regione. In queste ore, però, le parole devono necessariamente lasciare spazio al silenzio. Mi limito a dire: Forza Angelo, ti aspetto più forte di prima!”.

