Angeli…per le tariffe agevolate della sosta. Ecco come

Se andate a piedi è tutta salute, ma se i residenti a Matera hanno necessità di parcheggiare in centro e zone limitrofe, dove ci sono le strisce blu, e allora c’è la possibilità di fruire di tariffe agevolate. E le segnalazioni, c’erano arrivate non dall’Amministrazione comunale, ma due Angeli con le ali ai piedi…. Angelo Raffaele Cotugno e Angelo Antonucci. Nella locandina i numeri di telefono a cui rivolgersi. Meccanismo semplice, ma con un passaggio burocratico, quello della certificazione di residenza, che dovrebbe essere automatica. Perché presentare un certificato di residenza, quando dal numero di targa dell’auto si risale al proprietario e quindi alla residenza? Altro che smart, free, hub e tutte le diciture di semplificazioni che tali non sono. Ma rivolgetevi, comunque, all’Angelo di fiducia… Il resto sul sito www.parkingmatera.it