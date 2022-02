L’assemblea di Assopanificatori della Confesercenti della provincia di Matera ha riconfermato alla guida dell’Associazione Angela Martino; ha inoltre eletto vice Presidente vicario Francesco Di Lecce.

Soddisfazione viene espressa dalla Presidente Martino nel vedere finalmente quasi tutti i panificatori materani di nuovo insieme, anche se il nuovo impegno assunto sarà, per suo volere, a scadenza fra un anno; inoltre – sostiene Francesco Di Lecce – è da molto tempo che i panificatori si incontrano per continui confronti professionali pertanto diveniva necessario, per portare avanti tutte le varie problematiche della categoria e per cercare di proporsi attivamente per i prossimi appuntamenti che interesseranno la città di Matera, ridare lustro ad Assopanificatori procedendo a ricompattare la categoria e conseguentemente a rinnovare le cariche sociali.