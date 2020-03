Ora che è tornato a casa, Angelo Raffaele Cotugno che in spagnolo fa ” Angel Rafael Cotugño”- dopo la ”sofferta” vacanza con sua moglie Marinunzia, la figlia Daiana e un’altra famiglia di 4 persone- può raccontare di averla scampata bella. E tutto per i colpi bassi (chiamiamoli così) dell’onda lunga da epidemia da coronavirus che stava per prolungare oltremisura, ma senza sapere fino a quando, la permanenza a Siviglia, splendida città dell’Andalusia. Se non fosse stato per un imbarco via mare a Barcellona per Civitavecchia, in cinque ore, sarebbe tornato magari in auto attraversando (forse) frontiere e zone rosse del BelPaese, ma con tempi all’insegna del ” di partire partiamo, ma quando arriviamo?” . Ma andiamo per gradi e lasciamo ad Angelo Raffaele, che di sigarette ne ha fumate un bel po’ per vincere lo stress durante quelle interminabili giornate di attesa, raccontarci come è andata e come è finita nel migliore dei modi. Una gita di pochi giorni prenotata nell’autunno del 2019, con un prezzo concorrenziale e volo aereo Ryanair da Bari con andata e ritorno, e arrivo nella popolosa capitale andalusa lo scorso 9 marzo, con tanta voglia di scoprire le attrattive della città. “ Appena arrivati -dice Cotugno- apprendo che l’Italia era diventata zona rossa e la cosa mi allarma perché i voli vengono sospesi. E qui, mi sono subito chiesto, se rischiavamo di non rientrare. Mi attivo subito con Ryanair e ricevo una prima conferma che il voto di ritorno di venerdi 13, quando dice che giorno e data hanno un significato preciso…, non sarà soppresso. Ma non mi fido e con l’altro capofamiglia mi ritrovo con altri italiani al Consolato Italiano di Calle Fabiola. Tutti a chiedere come rientrare. Mi sono attivato anche in Italia, su Roma, per capire come ci si intende muovere. E del resto a Siviglia gli italiani erano tanti e con un clima estivo lontano dalle preoccupazioni italiane. Tante ipotesi e clima di attesa. Io, comunque, ho seguito la cosa minuto per minuto con una chat attivata con gli altri italiani, in modo da tenerci informati: Ero tutti i giorni dal Console, combattendo lo stress da ritorno riprendendo a fumare’’. E già perché Angelo Raffaele, tecnico sanitario di radiologia medica all’ospedale Madonna delle Grazie, è anche uno sportivo ma una tirata di sigaretta ogni tanto non la disdegna. Ma quando c’è tensione emotiva una fumata tira l’altra, finchè non è arrivata quella bianca.



“ Come ipotizzavo – continua Cotugno- il volo di ritorno di Ryanair veniva sospeso e né, come avevano tentato di fare altri rimettendoci quattrini era possibile prenotare voli alternativi, con scali trasversali, perché la cancellazione era automatica…Nulla nemmeno per un volo speciale di rientro messo a disposizione dal nostro Paese, pur in presenza – come leggevo – di ragazzi italiani in Spagna per studio o lavoro. Situazione in continua evoluzione e tanta solidarietà tra gli italiani e sono fiero di poterlo raccontare, nonostante le discriminazioni mediatiche che ci riservano quando si tratta di darci addosso. Avremo pure dei limiti organizzativi, ma quando si tratta di reagire non ci perdiamo d’animo e questo è contagioso. Avanzai anche la proposta di noleggiare un autobus, ma le risposte non furono incoraggianti per vari motivi. E così il Consolato ci ha concesso una autorizzazione, che ho ritirato, per rientrare in Italia con un mezzo proprio. Ma non era la soluzione ideale sia per i tempi e sia per i rischi di essere bloccati al rientro in Italia, senza dimenticare i comportamenti o le decisioni che avrebbero potuto adottare lungo il percorso Spagna o Francia. E allora, e ringrazio il suggerimento di un amico con il quale ero in contatto in Italia, abbiamo preso al volo l’unica possibilità rimasta, che era quella di imbarcarci a Barcellona per Civitavecchia, utilizzando una nave della Grimaldi. Lasciamo Siviglia , percorrendo 1000 chilometri in 5 ore su un treno ultraveloce a 300 kmh orari e arrivo nella città catalana. Abbiamo speso noi,che eravamo in sette, complessivamente 2070 euro fino a Matera. La traversata, durata 20 ore, è stata caratterizzata da un silenzio telefonico e web assoluto. Solo a mezz’ora dall’arrivo a Civitavecchia ho potuto riallacciare i collegamenti con il mondo e ho trovato una miriade di telefonate e messaggi social, da quanti erano in apprensione con noi’’ . Una attestazione di stima e di popolarità, aggiungiamo, che molti materani hanno nei confronti di Angelo Raffaele Cotugno, per la sua disponibilità ad aiutare chiunque. ‘’N’ bbrev uagnaun…”come si dice in dialetto materano, per formazione ,indole e personalità e la cosa lo ha commosso non poco. Al rientro a Matera la prassi di rito con la comunicazione al medico di famiglia e via elencando e il ritorno al lavoro da lunedì 16 marzo in Ospedale, dove hanno bisogno di lui. Domanda scontata: “Tornerai a Siviglia?’’.Risposta secca ed entusiasta. ‘’ Certamente- dice Angelo Raffaele- quando tutto sarà finito. La mia famiglia, che ha avuto più tempo per girare è entusiasta. Torneremo’’. E del resto lui, che è appassionato di karaoke, non disdegna brani italiani che ricordano la Spagna come ‘’ “Granada’’ di Claudio Villa’’ o ‘’ Torero” di Renato Carosone e poi, Angel Rafael Cotugño, ha un “corazon’’ un cuore grande così. Adelante, Forza, ce la faremo.