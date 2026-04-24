Andrisani: “Dietro la bandiera del bene di Matera, sventolano misere ambizioni.”

“La cosa buffa purtroppo di questa democrazia è che l’elettore non può tornare indietro nel tempo, nella cabina elettorale e cambiare il proprio voto, gli eletti invece possono cambiare posizionamento come cazzo vogliono…quindi l”unica cosa che ci resta da fare, che vi consiglio è che la prossima volta quando vi vengono a chiedere il voto, mandateli a cacare!” E’ il benevolo consiglio e la considerazione amara contenuti in un video che Antonio Andrisani dedica all’ennesimo salto della quaglia effettuato in pompa magna, addirittura in conferenza stampa. L’ennesimo provvidenziale voltabandiera rispetto al voto ricevuto dagli elettori è Paolo Grieco della lista “Periferie per Matera“, il cui cambio di casacca (aveva sostenuto Roberto Cifarelli come Sindaco) era in caldo da tempo. Ovviamente, ci si spertica a giustificare questo immorale cambio di posizionamento con il bene della collettività, nello specifico una serie di problematiche de La Martella. E ad incassare il 17° consigliere che gli consentirà di superare lo scoglio dell’approvazione del Rendiconto 2025 nella seduta del prossimo consiglio del 28 aprile prossimo, è andato direttamente sul posto il Sindaco Antonio Nicoletti in persona, tutto sorridente e felice, come vedete nella foto di copertina. Dimentico evidentemente dello slogan in base a cui aveva chiesto il voto ai materani: “una scelta morale“. Uno slogan che -come ricorda lo stesso Andrisani nello stesso video- “stava a significare che chi votava lui era moralmente ineccepibile, mentre coloro che votavano gli altri erano immorali”. Ma come se nulla fosse, ad un certo punto il Sindaco “per il bene di Matera ha incominciato ad allargare agli immorali“…e così, senza fare un plissé, sempre “per il bene di Matera”, ovviamente, “la moralità diventa un optional.” In uno squallido mercato delle vacche abitato da furbetti e smemorati cosa ci si può aspettare caro Andrisani?

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