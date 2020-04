Un sorriso , una maglietta con un logo rassicurante, che con impegno e senso di responsabilità ne usciremo dai disagi e dalla paura da coronavirus. Magari ricordando il grande attore napoletano Eduardo De Filippo che prima o poi ” Adda passà a nuttata…” . E di questo ne è convinta, con il piglio e la volontà di andare a fondo alle cose, Emilia Felicita Capolongo commissario straordinario della Prefettura di Matera nei Comuni di Grottole e San Giorgio Lucano. Due piccole comunità che hanno apprezzato vicinanza e attenzione in una fase difficile come procurata da covid 19. E così a San Giorgio si è proceduto alla consegna per ogni famiglia di mascherina filtrante e un flacone detergente. A Grottole è stata avviata la consegna dei buoni spesa. Nessuno sarà lasciato solo. Saranno messe in campo tutte le azioni per superare questo difficile momento. E su questo il commissari prefettizio non si risparmia, utilizzando tutte le risorse disponibili o che i governi nazionali e regionali vorranno attivare.

LA NOTA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Nella giornata odierna (15 aprile), per alleviare lo spirito dei cittadini e per aiutare a contenere il contagio del virus covid-19, ogni cittadino di San Giorgio Lucano avrà una mascherina filtrante e ad ogni famiglia verrà consegnato un flacone detergente per ambienti. Questo è solo un piccolo gesto, insieme a quelli messi in campo dalla macchina comunale, per dimostrare ancora una volta, la vicinanza alla popolazione in un momento cosi difficile e che si è cercato di alleviare anche con la distribuzione dei buoni spesa per tutti coloro che versavano in una condizione di disagio. Le restrizioni, benché difficili da vivere, sono comunque importanti per combattere insieme questo nemico invisibile.

Il Commissario afferma che anche la popolazione di Grottole non sarà lasciata sola, infatti sta valutando di organizzare analoghe attività per la cittadinanza. Nel contempo, è stata avviata per questo Comune l’attività di distribuzione dei buoni spesa ed è stato anche fatto un piccolo gesto, in occasione della Santa Pasqua, per le persone più anziane.

Ringrazia tutta la popolazione sangiorgese e grottolese per l’attenzione ed il rigore che stanno dimostrando, i rispettivi nuclei di Protezione Civile che sono sempre super attivi, le locali stazioni dei Carabinieri e i dipendenti di entrambi i comuni sempre presenti.

Con l’occasione invita nuovamente i sangiorgesi e grottolesi, al rispetto delle misure e delle restrizioni imposte, affermando, nel contempo, che andrà tutto bene e che da questa tragedia tutti noi ne usciremo sicuramente più forti di prima e pronti ad affrontare, con più coraggio, la nostra vita.