Andale andale! Arriba Luciano Loizzo con la Lodola

Poteva il geometra Luciano Loizzo di Ferrandina ( Matera) riposare sugli allori dopo il viaggio, per alcuni temerario, a Capo Nord e ritorno a bordo della sua gloriosa Moto Guzzi Lodola Gt 235 del 1960? Certo che no…e la voglia di cimentarsi in una nuova impresa è maturata strada facendo, tra una sgassata, un sogno tenuto nel cassetto e magari con la molla dell’adrenalina della patria delle corride . E allora pronta la mappa con l’itinerario, le località da toccare riportate sul portabagagli della moto da Ferrandina a Finisterre e ritorno. Due ” F” e una terza che si chiama Forza per percorrere 3000 km all’andata e altrettanti per il ritorno. Luciano parte da Ferrandina giovedì 13 luglio e arrivo al ”Capo” il 21 luglio, dopo aver toccato un luogo simbolo dei ”Cammini” come Santiago de Compostela. Stavolta Luciano viaggerà insieme a Francesco Fiorini del Moto club di Crema, reduce dalla Milano Taranto, a sua volta a bordo di una Aermacchi 350 del 1970. Partenza da Ferrandina , toccando Sorrento e poi l’arrivo al porto di Civitavecchia per l’imbarco e arrivo a Barcellona. Ne sapremo di più durante le tappe del viaggio. Buena suerte, buona fortuna per i nostri motociclisti. Finisterre in Galizia, vi attende: E del resto quel luogo è il “confine della terra”’ come riporta la matrice della espressione latina Finis terrae, in quanto il capo Fisterra è uno dei punti più occidentali della Spagna peninsulare . Indicazioni geografiche e un pizzico di cultura che non guastano e che magari potrà ispirare altri centauri.Adelante, forza, avanti Lucianoe Francesco, Cabo Fisterra vi attende. Amici,il sindaco Carmine Lisanti con lo striscione da srotolare all’arrivo, e i compaesani in piazza per augurarvi buon viaggio!