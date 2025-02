Andale, andale ! Affiancamento lavorativo alla Pascoli con Lugo ( Spagna)

Dai, dai (tradotto dallo spagnolo) per portare avanti un progetto Erasmus che (traduciamo anche questo dall’inglese job shadowing)è incentrato sull’affiancamento didattico e con un evento tutto in spagnolo nella ricorrenza di San Valentino. E così la recitazione di alcune “experiencias en vida”, sketches in chiave comica, in lingua spagnola, su temi di attualità e cultura ispanica e giochi matematici dedicati a Picasso e Gaudì hanno aperto al tema “La Spagna, un viaggio tra arte, lingua e matematica”. Due cuori, due lingue e tanto amore per la scuola, l’escuela.



IC Pascoli Matera: Una delegazione spagnola dal CFR-Lugo (Spagna) in visita per Erasmus+

L’Istituto Comprensivo Pascoli di Matera ha ospitato una delegazione di docenti spagnoli dal CFR-Centro de Formación e Recursos de Lugo (Galizia- Spagna) per una intensa e piacevole attività di job shadowing e visita delle classi, nell’ambito del progetto ERASMUS+. I due docenti hanno avuto modo di conoscere l’istituto e sono stati accolti nel teatrino della scuola di I grado con il saluto della Dirigente Scolastica Caterina Policaro e un benvenuto in lingua da parte delle classi 1B, 2B, 3B e 2C (seconda lingua curricolare spagnola).

Le studentesse e gli studenti hanno avuto l’occasione di praticare la lingua studiata e hanno organizzato per gli ospiti una performance dedicata alla giornata di San Valentino e, soprattutto, la recitazione di alcune “experiencias en vida”, sketches in chiave comica, in lingua spagnola, su temi di attualità e cultura ispanica e giochi matematici dedicati a Picasso e Gaudì. “La Spagna, un viaggio tra arte, lingua e matematica” è frutto di una sinergia didattica che ha visto mettere insieme le competenze della docente di spagnolo prof.ssa Rosalba Putignano, la scenografia a cura della docente di arte, prof.ssa Anna Maria Lorè e la docente di matematica prof.ssa Tiziana Lapacciana. La mattinata è terminata con lezione con l’assistente madre lingua prof. Andrés Aparicio.



“Le competenze linguistiche, artistiche e matematiche – dichiara la Dirigente Scolastica Caterina Policaro – acquisite con tanto entusiasmo e in maniera trasversale, unite alla capacità delle ragazze e dei ragazzi di mettersi alla prova nell’utilizzare un idioma straniero in situazione comunicativa con i graditi ospiti, dimostrano quanto sia importante creare anche a scuola contesti in cui imparare le lingue in modo vivo, attivo, partecipativo. Alla Pascoli è il metodo seguito, da anni, sia per l’inglese, prima lingua curricolare che per la seconda lingua (che sia francese, spagnolo o tedesco).”

