Emergenza Covid-19, aggiornamento del 20 maggio (dati 19 maggio)

Dati rassicuranti dalla task force regionale. Con questo aggiornamento- informa la nota- i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 73. Ieri erano 83, ai quali vanno sottratte le 10 persone guarite ieri. Ai 73 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda), 293 guariti, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 1 paziente di Padula riscontrato dal San Carlo, 2 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare ed 1 paziente residente a Torino che si trova in isolamento domiciliare in Basilicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 23.986 tamponi, di cui 23.574 risultati negativi.

Attualmente i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere lucane (Azienda ospedaliera San Carlo e Ospedale Madonna delle Grazie) sono 23 così suddivisi: Azienda ospedaliera San Carlo: malattie infettive 5, terapia intensiva 0, pneumologia 4; Ospedale Madonna delle Grazie: malattie infettive 12, terapia intensiva 1, pneumologia 1. I lucani in isolamento domiciliare sono 50.

Il prossimo aggiornamento domani, 21 maggio, alle ore 12,00.



IL BOLLETTINO IN DETTAGLIO

I casi sono 73 così suddivisi: 69 casi a Potenza, 20 a Matera (compresi quelli registrati fuori regione), 19 a Moliterno, 9 a Irsina (uno dei due contagi è stato accertato a Catanzaro), 23 a San Giorgio Lucano, 9 ad Avigliano, 9 a Rapolla, 13 a Montescaglioso, 8 a Policoro, 43 a Tricarico, 12 a Grassano, 7 a Santarcangelo, 6 a Tinchi frazione di Pisticci, 7 a Marsico Nuovo, 6 a Salandra, 5 a Ferrandina, 5 a Montemurro, 4 ad Atella, 4 ad Anzi, 5 a Tolve, 4 a Bernalda, 5 a Nova Siri, 4 a Tramutola, 6 a Rionero in Vulture, 8 a Villa d’Agri-Marsicovetere, 4 a Valsinni, 3 a Rotondella, 3 a Pignola, 4 a Marconia di Pisticci, 3 a Viggiano, 2 a Lavello, 2 a Paterno, 2 a Genzano di Lucania, 2 a Garaguso, 2 a Melfi, 2 a Venosa, 3 Gallicchio, 1 a Banzi, 1 Forenza, 1 Chiaromonte, 1 a Montalbano, 1 a ad Accettura, 1 a Tramutola, 1 a Roccanova, 1 a Cersosimo, 1 a Pomarico 1 Acerenza, 1 a Pisticci, 1 a Scanzano Jonico, 3 Senise, 1 Francavilla sul Sinni, 1 Tursi, 2 a Lauria, 1 a San Costantino Albanese (deceduto), 1 a Rotonda, 1 a Spinoso, 1 a Terranova del Pollino, 1 a Teana, 1 ad Aliano (deceduta), 1 a Latronico, 1 a Barile, 1 a Trecchina, 1 a San Paolo Albanese, 1 a San Chirico Nuovo, 1 a Corleto Perticara, 1 di Gravina in Puglia, 1 di Gioia del Colle (ricoverato presso Fondazione Don Gnocchi Tricarico-tampone Matera). Ai 73 contagiati vanno aggiunti 26 deceduti (di cui 25 in Basilicata), 297 guariti ed 8 positivi diagnosticati in altre regioni ma residenti in Basilicata (tra questi il caso della persona di Bernalda-Metaponto registrata in Puglia) e in isolamento in Basilicata.

Non viene considerato in questo conteggio l’uomo contagiato di Nova Siri perchè risulta in cura in una clinica fuori regione.