Ancora una aggressione ad agenti nel Carcere di Matera.Uspp: evitato il peggio!

A dirlo è Vito Messina segretario regionale dell’USPP Puglia e Basilicata dopo l’ennesima aggressione nei confronti di un agente, procurato da un detenuto con problemi psichiatrici. Situazione che si verificano per varie cause e, comunque, riconducibili alle condizioni operative e di organici più volte segnalate per la casa circondariale di Matera. Con l’estate situazione da monitorare, in attesa che gli annunci fatti dal Governo per l’intero comparto sicurezza si concretizzino in tempi ragionevoli.



COMUNICATO STAMPA

USPP – Unione Sindacale di Polizia Penitenziaria segreteria Puglia e Basilicata

Potenza 1 luglio 2026

Ennesima aggressione al carcere di Matera: grazie al pronto intervento del personale evitata tragedia

Nella notte appena trascorsa, presso la Casa Circondariale di Matera, si è verificato l’ennesimo episodio di violenza ai danni del personale di sorveglianza. Un detenuto con difficoltà psichiatriche, all’ingresso in infermeria, ha tentato un’aggressione nei confronti della Sorveglianza Generale.

Solo grazie alla prontezza e alla professionalità del personale presente, l’aggressione non ha avuto conseguenze gravi. Il detenuto è stato prontamente messo in sicurezza.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, lo stesso detenuto ha tentato di togliersi la vita. Anche in questa occasione, grazie al tempestivo intervento degli agenti, è stato salvato attraverso manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Questi episodi sottolineano l’estrema difficoltà e il rischio quotidiano che affronta il personale penitenziario nel garantire sicurezza e assistenza all’interno delle strutture detentive, della gestione dei soggetti psichiatri.

Il nostro ringraziamento va agli agenti intervenuti, la cui bravura e dedizione hanno evitato il peggio.

Vito Messina

USPP Puglia e Basilicata