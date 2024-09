Ancora un vigile del fuoco morto. Vespia ( Fns Cisl): Dal Governo ancora silenzio…

Sintetizziamo così, senza girare intorno alle parole, la presa di posizione del segretario nazionale della Fns Cisl, Massimo Vespia, dopo la morte del vigile del fuoco Antonio Cicorelli, morto nel Foggiano, mentre prestava soccorso ad automobilisti in difficoltà durante il nubifragio che ha colpito la Capitanata. ”Un’altra tragedia inaspettata che sconvolge l’intera famiglia dei Vigili del Fuoco – ha commentato Massimo Vespia, che ha auspicato la pronta guarigione per l’altro vigile ferito. Un episodio che dovrebbe far riflettere il governo sul ruolo e le funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Non ci sono più parole per descrivere la sofferenza e la frustrazione che il personale sta avvertendo in queste drammatiche circostanze. Occorre un intervento serio, autentico e privo dei soliti formalismi da parte del governo e della politica per consentire ai vigili del fuoco di poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza”.E del resto dopo altri lutti che il Corpo ha subito questa estate (ricordiamo i vigili materani morti nell’incendio di Nova Siri) non si è mosso nulla o quasi: solidarietà, annunci,da parte del Governo, ma non è cambiato nulla. Tutto questo mentre il sistema di Protezione civile è messo a dura prova dalle calamità, dall’assenza di manutenzione del territorio e da organici sempre più carenti. A meno che, le teste gloriose ci sono e continuano a a far danni, non ci si voglia affidare all’intelligenza (o scemenza?) artificiale…