Ancora un incidente sulla Sp3 per Metaponto. Sette feriti

Non sono in pericolo di vita, per fortuna, ma l’incidente che ha coinvolto tre veicoli (uno dei quali si è ribaltato) e procurato il ferimento di sette persone ha procurato non pochi disagi a quanti percorrevano la strada provinciale n.3 che collega Metaponto alla statale 7 Ferrandina- Matera. Deviazioni alternative da Bernalda o da Montescaglioso, a causa della strada interrotta. Incidente procurato da cause in corso di accertamento. Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco, pattuglie della Polizia Stradale e personale e mezzi del 118. Due giorni fa, ricordiamo, un altro incidente sulla stessa strada aveva procurato la morte di una coppia di pensionati di Pomarico e il ferimento di una donna di Montescaglioso. L’invito, in generale, è sempre lo stesso: rispettare il Codice della Strada ed evitare distrazioni alla guida.



LA NOTA DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 11:40 circa, 5 unità della squadra della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Matera sono intervenute a causa di un incidente stradale avvenuto sulla SP 3 al Km. 16+700, nei pressi di Montescaglioso (MT).

I mezzi coinvolti sono tre : due auto, una con al seguito un carrellone che trasportava una piccola imbarcazione, ed un furgone.

7 i feriti, 5 trasportati in ospedale uno dei quali in eliambulanza.

Il tratto di strada è tutt’ora chiuso al traffico, in entrambi i sensi di marcia, per consentire le operazioni di soccorso.

Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale di Matera.