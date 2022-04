Traffico rallentato in via san Pardo, a Matera, a causa di un incidente della strada. E non è la prima volta che accade come abbiamo riportato in altri servizi pubblicati da Vito Bubbico. Questa volta, per cause da accertare, sono stati coinvolti un auto e una moto. Il centauro è stato condotto in ospedale. Sul posto oltre all’ambulanza del 118 sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, per i rilievi del caso.