Ci risiamo. Un secondo incendio di natura dolosa ha interessato la notte scorsa lo stabilimento balneare ” La Kicca” in località Terzo Cavone di Scanzano Jonico ( Matera) il lido. Le fiamme hanno distrutto una struttura adibita a servizi. La notte precedente il fuoco aveva distrutto alcune pedane in legno. La propagazione delle fiamme, in quel caso, era stata interrotta – a quanto pare -dalla pioggia. I proprietari, che avevano annunciato la ripresa dei lavori in vista della stagione balneare, avevano detto di non aver ricevuto alcuna minacce.

Sull’episodio indaga la Polizia di Stato. Domenica 15 maggio un altro incendio aveva distrutto, nella stessa zona, il lido ”Baia delle Scimmie”. A seguito dei due episodi il Prefetto di Matera, Sante Copponi, al termine di un vertice del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica aveva disposto una intensificazione dei controlli delle forze dell’ordine. Si registrano, intanto, commenti e interventi come quelli dell’Api ,del presidente della Provincia e del segretario provinciale dell’Ugl Giuseppe Giordano, di forze politiche di Pisticci, che invitano a tenere alta la guardia e a collaborare con le forze dell’Ordine per il ripristino della legalità. Si lavora con tenacia. E i risultati verranno anche a tutela dell’immagine del Metapontino e dell’economia locale. Ma occorre pazienza.



L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

“Solidarietà ai titolari degli stabilimenti balneari Baia delle Scimmie e Kicca di Scanzano Jonico. Come cittadini, ancor prima che come rappresentanti delle istituzioni, non dobbiamo abbassare la guardia. Sì alla legalità, no alla criminalità”.

Lo ha dichiarato il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, che all’indomani dei tre episodi che hanno riguardato due stabilimenti balneari di Scanzano Jonico, ha voluto manifestare la sua “totale e convinta solidarietà ai titolari, le cui strutture sono state danneggiate dalle fiamme nel giro di pochi giorni.



Non possiamo rimanere indifferenti, come istituzioni ma anche come cittadini, di fronte a fatti di cronaca come questi, anche se le cause dei roghi sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Il forte sospetto, però, è che la criminalità sia tornata ad alzare il tiro in una zona come il Metapontino, scrigno di bellezze storico-naturalistiche di pregio e traino per l’economia della nostra regione, non solo per il settore turistico.

Alla luce di quanto accaduto e vista anche l’importante operazione antidroga delle ultime ore nella stessa zona, abbiamo il dovere di stare vicini agli imprenditori danneggiati, a chi opera nel commercio e nell’economia, così come ai cittadini che sicuramente rifuggono una eventuale escalation della criminalità.

La Provincia di Matera non farà mai mancare il sostegno alle forze produttive del territorio. Questa è l’ora del rinnovato impegno e di una proficua collaborazione tra istituzioni per difendere il nostro territorio”.



COMUNICATO STAMPA

Solidarietà di Confapi Matera agli operatori turistici

di Scanzano vittime degli attentati

Collaborare con le Forze dell’ordine per rendere il territorio più sicuro

Confapi Matera esprime solidarietà agli operatori turistici di Scanzano vittime degli attentati degli ultimi giorni e invita tutti gli imprenditori a collaborare maggiormente con le Forze dell’ordine al fine di rendere il territorio provinciale più sicuro per la collettività.

Non bisogna abbassare la guardia su questi fenomeni criminosi, ma soprattutto, per quel che riguarda la società civile, non bisogna smetterne di parlarne e di condannare episodi, atteggiamenti e infiltrazioni mafiose nelle attività economiche e imprenditoriali.



Se questo territorio è rimasto relativamente al riparo dagli eventi malavitosi il merito va anche alla capacità degli imprenditori di resistere alle pressioni esterne. Occorre, tuttavia, fare fronte comune per tenere lontane le organizzazioni mafiose dal sistema economico e imprenditoriale, particolarmente vulnerabile nei periodi di crisi quale è quello che stiamo vivendo dal 2020. È noto, infatti, che la criminalità è tanto più invasiva e pericolosa, quanto più l’economia è in crisi e le imprese si vedono prive di sostegni.

Ringraziamo le Forze dell’ordine per il lavoro che svolgono quotidianamente e collaboriamo con loro per segnalare gli episodi malavitosi, soprattutto nei territori più a rischio come la fascia ionica e le aree industriali. È fondamentale arginare la criminalità se vogliamo creare sul nostro territorio le migliori condizioni per attrarre investimenti imprenditoriali.

Matera, 19 maggio 2022 Confapi Matera

Ufficio Stampa



L’INTERVENTO DELL’ UGL MATERA

Comunicato stampa.

Metapontino, Ugl Matera:”Non si infanghi il territorio”.

“Gli episodi di Scanzano Ionico con gli incendi di due lidi turbano la quiete pubblica, augurandoci che si sia trattato di incidenti casuali. Se così non fosse, tutti insieme dobbiamo far rinascere il sentimento di solidarietà e impegno sociale per contrastare ogni forma di illegalità. Mai e poi mai far crescere il pensiero di farsi giustizia da soli, potrebbe sfociare in episodi di violenza, magari armata, che andrebbero a trasformare i nostri paesi in veri e propri Bronx. I cittadini non devono assolutamente sostituirsi alle forze dell’ordine. E’ necessario mantenere alta l’attenzione anche perché questi fatti, se non fossero incidenti, rischiano di infangare l’immagine territoriale del metapontino, di Scanzano Jonico (MT), composto da gente per bene, lavoratori, pensionati, aziende che producono prodotti e servizi di alta qualità e creano occupazione”.

E’ il commento dell’Ugl di Matera dove, “Sicurezza e legalità sono due valori imprescindibili che vanno tutelati e che sono la vera spinta verso un’economia sana che offrono i nostri paesi del metapontino. L’Ugl – dice Pino Giordano – è stata sempre a sostegno della solidarietà, schierata contro ogni forma di criminalità, impegnata nella diffusione della legalità, con la radicata consapevolezza dei diritti e doveri, applicati non solo al mondo del lavoro. Il problema và affrontato, ad oggi Scanzano non può ancora stare senza un presidio di Forze dell’Ordine sempre state sensibili alle problematiche della sicurezza, anche a quelle legate a particolari flussi, come quello turistico estivo che, nella provincia di Matera e soprattutto lungo la fascia costiera, caratterizzata da una consolidata tradizione di villeggiatura, porta ad un’autentica crescita esponenziale della popolazione ed assume una valenza di primo piano. Quanto accaduto a Scanzano, potrebbero essere episodi molto gravi e inquietanti che colpiscono ancora una volta la sicurezza e la serenità dei cittadini e degli operatori economici del Metapontino. Necessità da subito istituire un presidio permanente di sicurezza anche con l’apertura di una caserma dei Carabinieri, considerato che nel comune di Scanzano, dopo il trasferimento del Commissariato di Polizia di Stato a Policoro, non è rimasto alcun presidio delle forze dell’ordine. Intensificare i controlli delle forze dell’ordine a Scanzano Jonico e in tutto il Metapontino non può più essere la ‘solita’ richiesta dopo il ‘solito’ episodio di criminalità, se così fosse appurato. Per l’Ugl – conclude il sindacalista Giordano – è giunto il momento di passare dalle sollecitazioni e dagli auspici ai fatti reiterando che và portato rispetto agli abitanti di tutto il territorio ionico/metapontino senza infangare i nostri paesi alla vigilia della stagione estiva dove il turista deve venire, sapendo che nel materano è sempre il ben venuto e può godersi la vacanza in Santa Pace”.

Solidarietà agli imprenditori di Scanzano jonico.

Abbiamo bisogno della presenza dello Stato

“I fatti criminali accaduti a Scanzano Jonico e l’operazione dei Carabinieri contro la criminalità organizzata presente nel metapontino sono segnali di un forte radicamento della criminalità mafiosa che merita una risposta decisa da parte dello Stato.

Da troppi anni Scanzano Jonico è abbandonata a se stessa, priva di presidi delle forze dell’ordine, nonostante numerosi episodi riconducibili alla presenza di criminalità organizzata.

Riteniamo come cittadini e rappresentanti di movimenti politici e istituzionali di esprimere solidarietà agli imprenditori di Scanzano e a tutti coloro che vengono minacciati e colpiti dalla criminalità.

Chiediamo allo Stato di intervenire con fermezza e celerità per ridare tranquillità ad un territorio abitato da gente onesta e laboriosa che merita tutela e protezione.

Sono necessari non solo investimenti nel potenziamento di infrastrutture e personale di polizia ma anche nella cultura di legalità.

La politica, la scuola, le famiglie e le organizzazioni sociali devono insieme intervenire per far fronte ad un degrado sociale che è il terreno fertile per la criminalità organizzata.

La Mafia e’ una montagna di merda e nessuno deve voltarsi dall’altra parte.”

LISTA DEI CITTADINI

PISTICCI IN COMUNE

FORUM DEMOCRATICO